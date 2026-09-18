La innovació a l’abast de les pimes

La mida de l’empresa encara marca diferències en la innovació. Segons les darreres dades d’Idescat, publicades l’abril del 2026, el 29,2% de les empreses catalanes d’entre 10 i 249 treballadors van introduir innovacions de producte o de processos durant el període 2022–2024.
Entre les de 250 treballadors o més, el percentatge arribava al 46,5%. Aquesta distància interpel·la especialment un territori com Terrassa, on conviuen activitat industrial, universitat i centres tecnològics. Fer que aquest coneixement sigui accessible a les pimes ha de ser una prioritat de la política de competitivitat local.
Per a una pime industrial que vol reduir els defectes de producció, la decisió comença amb preguntes molt pràctiques: quina solució pot funcionar i com comprovar-ho abans d’invertir-hi? La transferència de coneixement pren sentit quan ajuda a respondre aquestes preguntes. El seu valor es manifesta en la capacitat d’aplicar allò que s’investiga a la necessitat de l’empresa.
Acompanyant empreses en processos de digitalització i intel·ligència artificial, aquest és el punt de partida. Abans d’escollir una eina, cal precisar què es vol millorar i com es mesurarà el resultat. Anticipar una avaria o reduir errors de qualitat exigeix conèixer el procés sobre el qual es vol actuar. Una primera prova ha de permetre valorar si la solució és útil i si l’empresa la podrà incorporar a la seva activitat.
Terrassa disposa de coneixement i experiència per avançar en aquesta direcció: un ecosistema complet, en què universitat, empresa, entitats representatives i administració conviuen i formen part d’un entorn que facilita la relació entre recerca i indústria. Perquè aquesta relació prosperi, cal trobar els interlocutors adequats.
Des de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa treballem per facilitar aquest procés. Orientem les empreses a concretar el repte, a la cerca de coneixement i a donar continuïtat a la col·laboració. Aquesta proximitat és especialment útil quan una pime necessita assessorament per valorar les opcions abans de comprometre temps i recursos en un projecte. Validar una tecnologia abans de desplegar-la permet acotar la inversió i comprovar com encaixa en els processos de l’empresa, i també identificar les capacitats i habilitats que haurà de desenvolupar l’equip per utilitzar-la.
El Digital Impulse Hub de la Cambra de Terrassa respon precisament a aquesta necessitat: apropar coneixement i capacitat tècnica a les empreses perquè puguin prendre decisions amb criteri abans d’invertir. A través de l’assessorament, la formació i l’accés a coneixement especialitzat, i des d’una visió integral de la competitivitat que connecta transformació digital i tecnològica, internacionalització i sostenibilitat, facilitem que les pimes puguin identificar oportunitats, validar solucions i incorporar-les de manera viable a la seva realitat empresarial.
L’interès per la intel·ligència artificial fa especialment necessari aquest criteri. Cada projecte ha de partir d’un objectiu assumible i disposar de dades adequades. Abans de començar una prova pilot, convé establir quin resultat en justificaria la continuïtat i quins canvis exigiria aplicar-la a més escala. Això permet prendre decisions amb evidències i ajustar el projecte quan els resultats ho demanin.
El 6 de novembre del 2026, l’ESEIAAT acollirà la V Jornada de Transferència de Coneixement i Tecnologia, organitzada per l’Ajuntament de Terrassa amb la col·laboració de la UPC, la Cambra de Comerç de Terrassa, la Cecot, PIMEC i Leitat, i el suport de la Diputació de Barcelona. La trobada serà una oportunitat per posar en contacte necessitats empresarials i propostes de recerca.
El repte és la continuïtat dels projectes, que requereix implicació de totes les parts. Les empreses han de dedicar temps a definir les seves necessitats i a treballar amb els equips que les poden ajudar. Des de la Cambra de Terrassa contribuïm a mantenir aquesta relació, que no s’acabi en un acte anual, sinó que es converteixi en projectes, en llocs de treball i en una ciutat més preparada per al futur.