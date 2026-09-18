Llegir llibres, en català i entendre’ls

Dissabte 3 d’octubre vinent se celebrarà la IV Fira del Llibre en Català. Es tracta d’una aposta a favor del llibre i a favor del català. Enguany, però, el debat públic la porta més enllà: és també una aposta per la comprensió lectora i pel futur de la llengua del país.
Deia l’any passat que fer una fira del llibre específicament en català seria una anomalia a qualsevol país que tingués el suport simbòlic –és a dir, de poder simbòlic– per part de l’Estat a favor de la seva única llengua. Tindria cap sentit una fira del llibre en francès o en anglès a París o a Londres? Òbviament, no. Però en un país com el nostre, on l’Estat –sobretot a través del seu poder judicial– es dedica a crear conflictes a favor de la llengua colonitzadora, l’espanyol, allà on no n’hi ha, o n’hi ha ben pocs, sí que cal. Només cal veure els aparadors o els taulers de les grans llibreries per veure quin és el grau de penetració de la llengua que més de pressa que a poc a poc, va arraconant la pròpia.
Tanmateix, si alguna cosa ha passat aquest any, entre la tercera i quarta fira, és que s’han posat en evidència tres realitats més que poc o molt ja es coneixien, però que no se’n tenia informació tan precisa. Primer, les dades de l’Enquesta d’Usos Lingüístics de la Població del 2023 –estranyament no fetes públiques fins a finals del 2025–, que mostren un alarmant retrocés en la proporció de l’ús del català. Segon, l’evidència dels mals hàbits de lectura conseqüència de la invasió de les xarxes social, que indueixen a un tipus de lectura ultraràpida i que arraconen la lectura lenta i ben digerida sobre paper, i que ara porten a mirar de limitar-ne l’ús entre els menors. Finalment, i estretament lligat a les dades anteriors, coneixem els recents resultats de PISA –no els específicament catalans que no es tenen per raons diguem-ne “tècniques”–, que s’afegeixen a assenyalar un greu retrocés en la comprensió lectora de l’alumnat. Un retrocés amb fatals conseqüències en l’aprenentatge general. Al desafiament de prioritzar el català i de llegir llibres, ara s’hi afegeix l’obstacle d’entendre’ls!
No és estrany, doncs, que la Fira d’enguany posi l’accent, entre una oferta molt variada i que s’allarga pràcticament tot un mes, en la lectura que fan els joves, i en el paper del llibreter com a prescriptor. Estarem atents a què ens diuen els experts, tant si adopten un to optimista en relació amb els joves que llegeixen, com si lamenten la devaluació de la professionalitat del llibreter menystingut per les promocions mediàtiques dels llibres més venuts d’autors que no són escriptors, de llibres que no saps ben bé com s’han escrit i sovint de continguts banals. Sigui com sigui, al costat de les realitats més preocupants, esperarem també les bones notícies, que segur que en tenen.
Els organitzadors de la Fira treballen no pas amb aquell voluntarisme que és perdonar la vida perquè ja fa prou dedicant-hi temps, sinó que aconsegueixen el resultat extraordinari que és perfectament contrastable en el programa que van presentar aquesta setmana. Ho trobareu tot –de tot i per tot– a la seva web https://firallibrecatalaterrassa.cat. La feina l’han feta. Ara cal que en gaudim.