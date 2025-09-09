“No sé gestionar les emocions”

Aquest 1 de setembre passat va fer 21 anys que vaig obrir la consulta per assessorar, ajudar persones en qualsevol dels àmbits relacionats amb el fet educatiu, àmbit laboral-empresarial i el creixement personal.
Han estat uns anys intensos, encara ara, en què he hagut de treballar amb tota mena de circumstàncies que el gènere humà ha de saber assumir i treballar per tal d’aconseguir l’equilibri necessari per poder passar per la vida de manera estable i tranquil·la. En els últims anys, he dedicat moltes sessions a l’acompanyament d’infants i joves adolescents que s’han sentit tristos, sols, perduts i decebuts. Diria que l’expressió que més he escoltat al meu despatx és: “No sé gestionar les meves emocions”.
El fet que últimament em dediqui molt a treballar amb edats primerenques no vol dir que persones ben adultes i fins i tot d’avançada edat no hagin passat per la consulta perquè necessiten també una bona gestió de les seves emocions.
He defensat moltes vegades que les emocions, les reaccions emotives que es presenten davant d’un estímul, es converteixen definitivament en la guia dels nostres estats d’ànim, els nostres sentiments i, en conseqüència, de les nostres accions i comportaments. Per viure necessitem fer-ho de manera calmada i serena establint mecanismes i estratègies per poder gaudir de tot el que cal gaudir i afrontar amb convicció i fermesa tot el que la vida ens porta, també allò que no ens agrada i ens fa mal.
La gestió de les emocions s’ha convertit en el pal de paller de la felicitat i més des que sabem que el cervell és modelable i que la petjada genètica pot ser retocada en favor d’una vida més plaent. Podem deixar de ser pessimistes per apuntar-nos al grup dels optimistes i podem controlar les angoixes que puguin aparèixer davant de qualsevol esdeveniment. El cervell pot ser educat dins del seu misteri i amb una feina constant i endreçada podem arribar a tenir un control afavoridor de les nostres emocions.
És important destacar que les emocions són la plataforma sobre la qual descansarà tot el que ens acull. Com ens sentim davant de l’èxit i el fracàs, d’una pèrdua material o personal, d’un assoliment de les expectatives, d’un desig o fins i tot de l’enveja que ens pot provocar que al nostre veí li vagin bé les coses. Les emocions són neutres per elles mateixes, no són ni bones ni dolentes, qui les farà o una cosa o uns altres serem com nosaltres les gestionem, que voldrà dir com encarem tots i cadascun dels moments que la vida ens anirà presentant.
Una bona gestió de les emocions és quelcom que determina el nivell de qualitat que tenim en el nostre dia a dia quotidià. No saber-les governar ens pot portar a una foscor destructiva.
En la darrera dècada, la ciència ha descobert el rol que les emocions juguen a les nostres vides. Els investigadors han trobat que fins i tot més que el quocient intel·lectual, la consciència emocional i habilitats per controlar sentiments determinaran el nostre èxit i felicitat en tots els àmbits de la vida, incloent-hi les relacions familiars.
L’èxit a la vida té molt a veure amb el domini de les emocions. Un coneixement pobre de les emocions i una regulació deficient afecta negativament el nostre benestar i el nostre rendiment.
Les emocions hi són i cal acceptar-les. No acceptar significa augmentar el nostre nivell d’intensitat i de pertorbació.