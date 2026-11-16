Parlem del pla de barris atorgat

Terrassa al llarg dels anys haurà rebut tres Plans de Barri, Ca n’Anglada, la Maurina i ara Can Parellada. I se li va rebutjar el de Can Palet-Grups Santa Margarida (Segle XX). L’objectiu dels plans de barri, era actuar sobre barris degradats i vulnerables socialment, rehabilitar-los i garantir equipaments i millorar el conjunt d’aquests.
Posant un volum d’inversions i projectes que donessin compliment als objectius dels Plans. I havia de ser una bona eina, això sí, havia de complir els seus objectius fonamentals, evitant ser una nova eina al servei de determinats colors polítics en la seva assignació i distribució.
Però com sempre, aquests Plans al final en alguns casos deixen de complir els objectius pel que van ser creats, i es transformen en objectius partidistes, al servei d’estratègies de partit, ja que la derivació de recursos es fa molt llaminer, i no es pot renunciar a un ús inapropiat, per tant, al final s’allunya dels objectius d’una bona iniciativa. El que ha de ser un criteri objectiu, de cobrir les necessitats i deficiències d’uns barris degradats i un benefici pels seus residents, es fa un repartiment aleatori, lluny d’escollir els barris que compleixen amb els criteris de repartiment dels fons. Hi ha barris d’algunes poblacions escollides que no compleixen amb els requisits bàsics, acabant sent un mer repartiment de recursos, que afectarà alguns barris on l’actuació és evident. I uns fons que haurien d’anar als que veritablement ho necessiten, per a fer un mer repartiment que només respon a interessos partidaris, i només cal anar mirant com s’han repartit aquests fons al llarg dels anys, i aquest últim repartiment observem de qui és la majoria del color polític.
"En aquesta ciutat no hi ha cap barri que compleixi amb els criteris del programa de Pla de Barris"
Terrassa, cap dels barris de la ciutat compleix amb els requisits indicats en el programa de Pla de Barris, cap compleix amb els dos objectius bàsics, degradats i vulnerables. En una avaluació feta fa uns anys, l’únic barri que podia acostar-se a aquests objectius sobretot en la part vulnerable, era Vilardell. Ni ca n’Anglada, ni la Maurina complien els objectius. No és casual, que els dos Plans esmentats hi havia la coincidència que els partits governants a la Generalitat i Terrassa, eren del mateix color polític. I en el cas de Ca n’Anglada, es van abocar un munt de milions i recursos, que no va resoldre el problema de fons, i que avui per desgràcia encara existeix. Per tant, és un exemple evident, que abocar molts diners, tampoc resolt alguns problemes, si no tens una política clara d’actuació per erradicar el problema.
Com és evident, que arribin milions a dojo, pels barris esmentats és perfecte, res a dir, els veïns dels seus barris han rebut i rebran molts recursos externs, i la ciutat també. Però el problema és que aquells que de veritat tenen problemes i compleixen amb els objectius del programa de Pla de Barris, continuaran tenint els problemes, senzillament, per a un repartiment injust, i al servei d’interessos partidaris.
Algú pot dir, el govern municipal de Terrassa no és de la corda del de la Generalitat, però no es pot oblidar, que aquest nou Pla de Barris de Can Parellada, el gestionarà el pròxim govern municipal, i l’esperança i desig és que l’actual govern caigui, o al final hi hagi un govern de coalició Tot per Terrassa i PSC. I no seria estrany, ja que l’actual alcalde encara té molts elements de proximitat amb el seu anterior partit, i en molts aspectes de l’obra de govern, la proximitat amb el PSC, també és una evidència, l’últim element de proximitat és l’aprovació de les ordenances i pressupostos per l’any 2027.
Però tornem al Pla de Barris de Can Parellada, només felicitar els veïns i veïnes pel munt de diners i recursos que rebran, ells no són responsables de com s’ha redactat el Pla, i com s’ha atorgat, la qüestió pragmàtica és que els hi han donat.
"L’Ajuntament ha obert la caixa dels trons, i a partir d’ara el govern de torn ho haurà d’explicar molt bé"
La manca de criteris objectius i l’incompliment dels objectius d’aquest programa, és responsabilitat de l’Ajuntament que de forma totalment injustificada i arbitrària, escull un barri que no compleix amb cap dels requisits, i la Generalitat que incompleix els objectius i criteris d’atorgament. I reitero, en aquesta ciutat no hi ha cap barri que compleixi amb els criteris del programa de Pla de Barris, cap.
Per tant, igual com s’ha decidit presentar la candidatura de Can Parellada, a partir d’ara, qualsevol barri de la ciutat, podrà entrar en el programa, i la pregunta és evident, perquè Can Parellada, i no Can Roca, Vilardell, Can Palet, Sant Llorenç, Can Palet II, i així una llarga llista. L’Ajuntament hauria de justificar plenament que ha motivat aquesta proposta, perquè ha hagut de forçar les dades per a inventar un suposat barri amb dades de degradació i vulnerabilitat.
I un altre aspecte important, com és que no s’ha recuperat el projecte de Pla de Barris de Can Palet-Grups Santa Margarida (Segle XX), que ja havia plantejat o intentat justificar els requisits de vulnerabilitat i degradació, i només calia actualitzar les dades? I estic convençut que les dades de Can Palet són molt més evidents, que les de Can Parellada. I això, l’Ajuntament i el govern, ho haurien d’explicar i justificar. I amb aquest comentari, tampoc tinc l’objectiu de fer una cursa competitiva de barris, però no es pot caure en les incoherències permanents, i derivació de recursos sense cap justificació aprofitant projectes que comporten molts diners, i no es poden utilitzar per mers objectius partidistes en funció del color polític.
L’Ajuntament ha obert la caixa dels trons, i a partir d’ara el govern de torn haurà d’explicar molt bé, que motiva demanar Plans de Barris sense complir amb els objectius d’aquests Plans, on qualsevol Barri és mereixedor d’aquests recursos, només cal que l’Ajuntament es vagi inventant les dades amb l’objectiu de justificar la demanda. I per desgràcia, no és el resultat de les lluites per a millorar els nostres barris, sinó, una distribució dels recursos per criteris polítics i al servei d’alguns.
Reitero, doncs, felicitats pels beneficiaris, que els han arribat uns recursos inesperats, mentrestant, el conjunt de barris haurà de continuar lluitant per a millorar, i sense rebre recursos externs, gràcies a un govern municipal que de forma subjectiva va determinant a qui afavoreix, i a qui oblida, sense criteris objectius i lluny de la coherència. Per desgràcia no és cap novetat, ja fa anys d’aquesta manera de fer, on els diferents governs municipals hi ha participat d’aquesta disbauxa, i d’utilitzar uns projectes, com els Plans de Barri, fora dels seus objectius.