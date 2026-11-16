Aquest cap de setmana vam celebrar a la diòcesi la catorzena edició de les Jornades Transmet, un espai de formació que ajuda a compartir la fe i que impulsa a transmetre-la en un context de nova evangelització.
Un espai consolidat al llarg dels anys que combina la pregària, la formació, la convivència i la cultura a partir d’un tema transversal que guia cada una de les edicions: l’evangelització.
Enguany el tema de reflexió ens ve donat a partir de la conferència que fa aquest dissabte el Dr. Francesc Torralba al col·legi Pureza de Maria de Sant Cugat del Vallès, i que té com a títol Transmetre el que creiem en el món digital. Clarobscurs. Es tracta d’un tema candent i de força actualitat, atesa la proliferació en les nostres vides de la intel·ligència artificial, sobre la qual cada vegada hi ha més interrogants i més veus que demanen una regulació en el seu ús i la necessitat d’un codi ètic en el qual la centralitat ha de continuar tenint-la la persona humana.
Precisament, el papa Lleó XIV, en la seva recent encíclica Magnifica humanitas, ens convida a aprofundir en la nostra formació per tal d’endinsar-nos en aquest nou món digital com un continent per evangelitzar i transmetre la Bona nova de Jesucrist. Això demana que siguem també missioners en aquest nou món virtual que ha aparegut amb força.
El papa, en la introducció a aquest document magisterial ens convida a “demanar a Déu la saviesa per interpretar les grans tendències del nostre temps, en particular els avenços de la tècnica”, recordant-nos que “la tècnica no s’ha de considerar, en si mateixa, com una força antagònica respecte a la persona”. És significatiu l’ús que fa de dues imatges bíbliques per il·lustrar el seu pensament. D’una banda, evitar caure en la síndrome de la torre de Babel, on la idolatria del lucre sacrifica els més febles cercant un llenguatge únic aplicat en el món digital, reduint la persona a algoritmes marcats pels interessos comercials o de poder, pel rendiment i l’eficàcia. I, d’altra banda, apostant, exposa el papa, per la qual cosa ell anomena el camí de Nehemies, és a dir, el que posa en relleu el valor de la persona, del treball compartit, edificant sobre la relació amb Déu i el respecte a cada ésser humà i la seva dignitat originària.
En referència a la intel·ligència artificial el pontífex ens recorda que el seu ús no és mai un fet purament tècnic, no és moralment neutra, ja que comporta decisions i prioritats. En aquest sentit, insisteix en el fet que hi hagi un veritable codi ètic en el seu ús, en el que es respecti la dignitat humana i que serveixi per al bé comú, amb veritables controls que no depenguin només dels interessos d’uns pocs. I encara ens diu que “la qualitat d’una civilització es mesura no pel poder dels seus mitjans, sinó per la cura que sap oferir, per la capacitat de reconèixer un rostre en l’altre i no una funció” (núm. 114).
Aquestes jornades són una veritable trobada diocesana, ja que entre divendres, dissabte i diumenge, ens aplegarem un bon nombre de cristians de les nostres comunitats parroquials, dels moviments evangelitzadors i de les institucions eclesials. Adults i joves, preveres, diaques, religiosos i laics, tots compromesos en la nova evangelització, participant de la missió de l’Església.