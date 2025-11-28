Per Nadal, compartim la màgia de la ciutat

Quan els carrers s’omplen amb els colors i la llum de l’enllumenat nadalenc, la nostra ciutat ens convida a compartir la màgia de Nadal.
Aquestes festes ens arriben al cor a través dels carrers guarnits i il·luminats, els preparatius per a la tradició del tió, les botigues que es vesteixen de festa, els àpats familiars que ens reuneixen al voltant de la taula, les nadales, els somnis i l’alegria dels infants, els regals amb els quals expressem tantes coses, l’arribada del patge Xiu-Xiu o la Cavalcada de Reis... Per a cadascú de nosaltres hi ha un Nadal particular, fet d’emocions, de records, d’il·lusions molt personals, però també n’hi ha un de col·lectiu, de ciutat.
Aquesta és la màgia que compartim totes i tots nosaltres al llarg del mes de desembre i la primera setmana de gener. Una màgia singular, que fa preguntar-nos quin és el secret, la fórmula, del Nadal terrassenc... La resposta és l’autenticitat: ser nosaltres. No competir per posar més llums que ningú als carrers, per exhibir els arbres més alts o per participar en la cursa que mantenen algunes ciutats per fer festes cada vegada més espectaculars i més “instagramejables”. En aquest context, què hi ha més nostre, més singular, que la tradició del patge Xiu-Xiu?
El patge Hassim Jezzabel o Xiu-Xiu farà 75 anys que visita Terrassa i que xiuxiueja a les oïdes de Ses Majestats els Reis d’Orient els noms dels infants que no fan bondat, a més de recollir les cartes amb els desitjos dels nens i nenes per a la nit de Reis. Al llarg de l’any 2026 tindrem ocasió de celebrar aquest aniversari i de reflexionar sobre com podem enfortir el caràcter terrassenc d’aquestes festes al voltant del fil conductor d’un personatge únic que arriba a Terrassa cada 26 de desembre i desapareix, màgicament, l’endemà del dia de Reis...
També trobem una sèrie de potents signes d’identitat en el patrimoni industrial i modernista obert a activitats nadalenques, i molt especialment en antics vapors (l’espectacular Vapor Ros, el Vapor Prodis, entre d’altres) o en les xemeneies il·luminades. Aquest extraordinari paisatge urbà, que conserva molts tresors del nostre passat, és sens dubte un magnífic fonament per a un model nadalenc propi amb una gran personalitat, amb arrels vives i una singularitat indiscutible.
Per aquest camí podem avançar, doncs, en la definició del model de Nadal terrassenc, articulat al voltant de tres grans valors: autenticitat, proximitat i inclusió.
Volem que tothom tingui Nadal molt a prop seu i que sigui el mateix Nadal per a tothom. Treballem per una ciutat sense barreres, perquè Terrassa sigui més que mai una sola ciutat, i el Nadal és una magnífica oportunitat per viure i gaudir aquesta unitat, per visualitzar-la. Per exemple, amb accions simbòliques, com és instal·lar arbres de Nadal a diferents punts de la ciutat o apostar per diversificar els espais on se celebren activitats i escampar l’ambient nadalenc per tots els districtes i per tots els eixos comercials. D’altra banda, apostem per un programa amb un gran ventall d’oferta d’activitats per a tots els públics, totes les edats i totes les sensibilitats.
Any rere any, anem perfilant activitats, introduïm canvis, corregim coses que podrien anar millor, buscant l’equilibri entre màgia i tradició, entre sorpresa i continuïtat, i fixant-nos com a prioritat que el Nadal abraci tots els districtes de la ciutat. És aquí on el patge Xiu-Xiu ens xiuxiueja, a cau d’orella, que la seva visita anual a Terrassa pot inspirar-nos per enfortir la singularitat, la projecció i l’autenticitat del model terrassenc de Nadal.
Però ara el que toca és deixar aquestes reflexions en segon pla, i donar temps perquè vagin madurant, i començar a viure aquestes setmanes tan emotives i plenes de festes i d’ocasions per celebrar la vida, per gaudir de les tradicions catalanes i de les innovacions i sobretot, sobretot, per subratllar allò que ens uneix i que compartim des de tota la nostra diversitat: la bondat, la generositat, la solidaritat i l’esperança en un futur millor.
A través del programa d’activitats que ompliran la ciutat de vida, d’alegria i d’esperit de Nadal, celebrem, doncs, la nostra manera de ser, les arrels, la història, la diversitat i els valors en els quals els terrassencs i terrassenques ens reconeixem. Tal com ens xiuxiueja el patge Xiu-Xiu, aquesta és la màgia i el misteri que compartim per Nadal...