Que serveixi...

Penjar-se la medalla de bronze a l’Europeu i fer-ho en categoria femenina i masculina a la vegada és un gran èxit del hockey espanyol que cal celebrar, que cal posar en valor però per damunt de tot, que cal aprofitar.
És lògic que en l’àmbit mediàtic les seleccions són els productes de les federacions que més venen i que més impacte generen, però malament faríem si ho centréssim tot en elles.
Avui dia la Federació Espanyola de Hockey té grans reptes entre les mans i cal que tots els que formem part d’aquesta gran família hi posem de la nostra part per aprofitar el gran impacte que estan generant les seleccions de Max Caldas i Carlos Cuenca. Necessitem unes competicions estatals atractives, amb repercussió mediàtica, amb inversions, amb més i millors recursos, que els canvis i les millores englobin a tots els practicants del nostre esport i no només a aquells que estan tocats per una vareta màgica. Fer que jugar a hockey, tinguis el nivell que tinguis, sigui una passada i un motiu d’orgull i que els practicants notin que les Federacions s’esforcen per convertir, any rere any, l’hoquei en un producte atractiu pels de fora, però també pels que el practiquen. Calendaris i competicions amb sentit, programes de millora per formadors i àrbitres, inversions en instal·lacions i imaginació per trobar més recursos perquè no tothom es pot permetre pagar certes quantitats perquè els fills/es puguin jugar competicions estatals…
I a nivell esportiu què dir? Doncs un gran èxit! A nivell masculí tenim una generació amb molt talent i Max Caldas els hi està sabent transmetre un gen competitiu clau a l’elit. A més, tenim la sort d’enxampar a la resta de grans seleccions en un relleu generacional que ja veurem on les porta. Altra volta un Luis Calzado magistral i l’eterna pregunta de: i si el penal hagués sigut més efectiu, on arribaríem?
I a nivell femení, què dir… Encara recordo un gran entrenador que vaig tenir que un cop em va dir “Per Europa només pots anar tranquil si tens un bon porter…” Quanta raó! Beneïda Clara, quina meravella de millor portera del món! Enhorabona, nois i noies!