Terrassa mereix un debat polític millor

En els darrers temps, els plens municipals s’han anat convertint massa sovint en escenaris de confrontació i espectacle, allunyats del que realment preocupa a la ciutadania: el futur de Terrassa i la millora de la seva qualitat de vida.

L’episodi recent de l’expulsió dels regidors de Vox per portar samarretes amb missatges ofensius contra l’alcalde no només va ser lamentable, sinó també un símptoma d’un deteriorament més profund del debat polític.

La pugna estèril entre Vox i l’alcalde, que sembla convenir a tots dos, està transformant el ple en un espai de provocació i desqualificació. Aquesta deriva és perillosa perquè ens fa perdre de vista la funció essencial de la política municipal: millorar la vida de la gent.

Les provocacions de Vox no són casuals, sinó una estratègia per polaritzar i allunyar el debat real, el debat democràtic, i marcar l’agenda, i debilitar així les institucions. No ho podem permetre.

Des del PSC, tenim clar que la nostra responsabilitat és parlar de Terrassa. I no només parlar-ne, sinó treballar per construir consensos amplis que permetin avançar. En aquesta línia, al darrer ple extraordinari sobre l’estat de la ciutat, vam presentar i es va aprovar una iniciativa per iniciar els treballs de revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), una eina clau per planificar el futur urbanístic amb visió estratègica i participativa.

També hem impulsat, conjuntament amb ERC, la celebració d’un ple monogràfic sobre mobilitat, un dels grans reptes que tenim com a ciutat metropolitana. La mobilitat no és només una qüestió de trànsit o transport públic, sinó de qualitat de vida, sostenibilitat i equitat territorial. Però el sistema de mobilitat de ciutats com Terrassa no pot ser un calc automàtic del que fan grans ciutats com Barcelona o París, perquè les nostres circumstàncies i condicionants són en bona part diferents.

Fins i tot al mateix ple en què es va produir l’expulsió dels regidors de Vox es va aprovar per àmplia majoria una proposta del nostre grup per reforçar el teixit industrial de Terrassa. Un sector que genera ocupació de qualitat i que ha de ser clau en la transició ecològica i digital que afrontem com a ciutat.

Aquestes són les qüestions que haurien d’ocupar el centre del debat polític. No podem permetre que la crispació i el soroll partidista eclipsin els temes de fons. Terrassa necessita una política útil, serena i valenta. Una política que escolti, proposi i construeixi.

Per això, fem una crida a la responsabilitat de tots els grups municipals. És moment de deixar enrere la confrontació personalista i posar el focus en allò que ens uneix: el compromís amb la ciutadania i el futur de la nostra ciutat. Només des del respecte institucional i el treball conjunt podrem estar a l’altura del que Terrassa necessita.

Des del PSC, seguirem treballant per això. Perquè estimem Terrassa i perquè creiem que la millor manera de defensar-la és parlant-ne amb rigor, respecte i responsabilitat. No ens trobaran en la desqualificació, sinó en la construcció de consensos. Només amb diàleg, respecte i visió de futur podrem construir la Terrassa que tots i totes mereixem.