Un sol cos, un sol esperit, una sola esperança

Les paraules que encapçalen aquest escrit formen part del text bíblic que dona suport a la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, que iniciem avui i que acabarà el dia 25, festa de la conversió de Sant Pau.
I encara que al llarg d’aquesta setmana se succeiran diversos actes a les nostres parròquies i esglésies, i en les comunitats reformades també, el que és més important és que no ho hem de fer només moguts per un bon desig, sinó com a resposta a un designi i una crida de Déu expressada en les paraules que Jesús mateix va adreçar al Pare poc abans de la seva passió: “Que tots siguin un, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu. Que també ells estiguin en nosaltres, perquè el món cregui que tu m’has enviat” (Jn 17, 21). Desig que recull també Sant Pau dient: “Un sol cos i un sol esperit, com és també una de sola l’esperança que us dona la vocació que heu rebut” (Ef 4,4).
Així doncs, el veritable motiu d’aquest Octavari i de la nostra pregària per la unitat és Déu mateix. Unitat que ha de reflectir la relació profunda amb Déu i ha de ser icona, imatge de la Santíssima Trinitat perquè el seu fonament es troba en les persones divines, en la seva unitat en l’amor. Aquest és el fonament de l’ecumenisme, el seu desig que siguem un en ells, i d’aquí la urgència i la necessitat de la unitat per a una autèntica evangelització.
El papa Lleó, en les seves primeres paraules havent estat escollit successor de Pere, el dia 8 de maig del 2025, va fer referència a la també a la pau i a la unitat. En el seu missatge a tota la humanitat ens deia: “Déu ens estima, Déu us estima a tots, i el mal no prevaldrà. Estem tots a les mans de Déu. Per tant, sense por, units, agafats de la mà amb Déu i entre nosaltres, continuem endavant. Som deixebles de Crist. Crist ens precedeix. El món necessita la seva llum. La humanitat el necessita com a pont per a ser aconseguida per Déu i pel seu amor. Ajudeu-nos també vosaltres, després ajudeu-vos els uns als altres a construir ponts, amb el diàleg, amb l’encontre, unint-nos tots per a ser un únic poble sempre en pau”.
També Sant Pau en la seva primera carta als Corintis ens presenta tres idees concretes suggerents per la nostra reflexió (Cfr. 1 Cor 12, 12-27). En primer lloc, la referència al cos com a imatge de l’Església volguda per Crist. Reflecteix la naturalesa mateixa de l’Església, cridada a aplegar pobles diversos més enllà de les barreres geogràfiques, nacionals o ètniques. En segon lloc, fe en sol esperit, ja que aquest cos està animat espiritualment per l’esperit sant que li dona forma i l’impulsa a dur a terme la missió evangelitzadora. I, finalment, la referència a l’esperança en el destí comú dels fills de Déu, que no és altre que la vida eterna en Crist, començant a viure-la ja aquí ara.
La invitació del Sant Pare a caminar junts, units, i a construir veritables ponts de diàleg ressona de nou en els nostres cors, especialment en aquesta setmana de pregària que ens aplega a tots. Us convido, doncs, a viure amb intensitat i profunditat aquesta setmana de pregària, a ser constructors d’unitat entre nosaltres, a les nostres famílies i a les comunitats cristianes, perquè el món pugui creure en Jesucrist, i a fer-nos ressò de la seva unitat en l’amor a les nostres vides.