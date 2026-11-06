Una abstenció per fer avançar Terrassa

El PSC es va abstenir en la votació dels pressupostos municipals del 2027, en el ple del dimarts 3 de novembre. Gràcies a aquesta abstenció, els comptes de la ciutat per al 2027 han pogut tirar endavant.
Ho hem fet, com ja vam fer l’any passat, per una raó senzilla: responsabilitat amb la ciutat. Ho vaig dir al ple i ho repeteixo: aquesta abstenció no és un favor al govern. Ho fem per la ciutat. Som aquí per millorar la vida de la gent, i dir que no a tot no millora la vida de ningú.
Vull ser clar des del principi: aquests no són els nostres pressupostos. Hi ha coses que faríem diferent. Posaríem més ambició en els grans projectes que la ciutat fa anys que espera i més exigència a l’hora d’executar allò que s’aprova. Perquè a Terrassa el problema no és només quant es pressuposta, sinó quan s’acaba fent.
Però entre el no per sistema i la voluntat de fer avançar la ciutat, hem triat la segona opció. Hem negociat i hem influït en tot allò que hem pogut, com ja vam fer l’any passat. I ho hem fet posant el focus en les qüestions que més preocupen els terrassencs i les terrassenques, que són també les nostres prioritats.
La primera és l’habitatge. Hem aconseguit que la partida per comprar habitatge arribi als 900.000 euros, que les ajudes per millorar l’accessibilitat dels habitatges, inclosa la instal·lació d’ascensors, augmentin en 100.000 euros i que es comenci a redactar el projecte d’una promoció d’uns 25 habitatges públics a la rambla de Sant Nebridi, que se suma a les dues promocions de Pere Parres que vam pactar l’any passat. També hem frenat la venda dels solars de Foment destinats a habitatge. I, si en el futur s’hi fa alguna operació, els diners hauran de revertir en polítiques d’habitatge. A més, s’incorporarà un nou tècnic per agilitzar les llicències d’obres, perquè avui es triga més d’un any a rebre’n una per construir habitatge a Terrassa. També s’aplicarà una bonificació del 95% de l’IBI als pisos del programa de mediació per al lloguer social.
La segona prioritat és el manteniment de la ciutat. Entre 2026 i 2027 s’invertiran 6 milions d’euros més en espai públic dels que preveia inicialment el govern. També hem acordat la plantació de 700 arbres per crear refugis climàtics verds. I, en matèria de neteja, s’incorporaran tres nous vehicles elèctrics d’aigua a pressió, un pas més cap a l’electrificació de la flota.
La tercera és la seguretat, que per a nosaltres és, sobretot, una qüestió de bona gestió i de recursos. La Policia Municipal incorporarà 20 agents i 5 caporals més el 2027, cinc agents més dels que preveia la proposta inicial, i disposarà de més mitjans per fer la seva feina. També s’instal·laran 25 noves càmeres de videovigilància per combatre l’incivisme als barris. I a Can Palet es reprendrà el projecte d’un aparcament provisional per donar resposta a les necessitats del veïnat.
Són millores concretes que hem posat sobre la taula i que ja formen part del pressupost. Però una cosa és aprovar i una altra, executar. Per això, com vaig dir al ple, vigilarem de prop l’execució de cada compromís, partida a partida i barri a barri. Ho farem com fins ara. Aquest mandat, el Grup Municipal Socialista ha registrat quasi 500 iniciatives de control, el 62% de tota la fiscalització de l’oposició. Perquè controlar el govern també és treballar per Terrassa.
Res d’això és casual. Quan vaig assumir el repte d’encapçalar el projecte socialista, vaig dir que no volia ser l’alcalde més popular, sinó el més útil. I una oposició útil és precisament això: posar les solucions per davant del soroll. Les prioritats que hem defensat en aquesta negociació són les mateixes que situem al centre del nostre projecte de ciutat: un manteniment urbà seriós, més seguretat als barris i habitatge assequible perquè els joves no hagin de marxar de la ciutat on han crescut.
Hi ha una idea que ho lliga tot: volem una sola Terrassa. Una ciutat on el codi postal no determini la qualitat de vida. On els carrers estiguin cuidats, els barris siguin segurs i les oportunitats arribin a tothom, visqui on visqui. Cada arbre plantat, cada carrer arranjat, cada agent nou i cada habitatge públic han de contribuir a fer realitat aquesta ciutat.
I també hem de mirar endavant, cap a la Terrassa que ve. Aviat serem 250.000 habitants, i aquest creixement no es pot gestionar improvisant. S’ha de planificar, amb ordre, seny i projecte. Necessitarem més habitatge públic, uns serveis que creixin al mateix ritme que la població i uns barris cuidats de veritat.
El 2027 serà un any de canvi. Aspirem a governar Terrassa i, si els terrassencs i les terrassenques ens fan confiança, a partir del juny haurem de gestionar aquest mateix pressupost. Per això era tan important incorporar-hi, des d’ara, les nostres prioritats. El que hem aconseguit amb aquesta negociació és només un primer pas. Tenim un projecte de ciutat molt més ambiciós i la voluntat de fer-lo realitat. Perquè Terrassa necessita avançar, i nosaltres estem preparats per fer-la avançar.