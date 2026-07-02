Quan es legisla pensant en les pimes, els resultats es fan notar. Aquest any entra en vigor una mesura que suposarà un canvi important per a milers de pimes del Vallès Occidental: les empreses de menor dimensió començaran a pagar menys en l’impost de societats.
Aquesta és una de les reformes fiscals més rellevants dels darrers anys per al teixit empresarial i un pas important cap a una fiscalitat més justa per a les pimes del Vallès Occidental. És una mesura impulsada i aconseguida per Pimec, que culmina una reivindicació defensada durant anys per corregir una fiscalitat que penalitzava les empreses de menor dimensió.
La reducció progressiva del tipus impositiu per a les empreses amb una facturació inferior als 10 milions d’euros respon a una realitat evident: les pimes no poden assumir la mateixa càrrega fiscal que les grans corporacions. Les diferències en dimensió, recursos, capacitat d’inversió i accés al finançament fan imprescindible un tractament fiscal més ajustat a la seva realitat. Aquesta reforma contribueix precisament a crear un entorn més favorable perquè les petites i mitjanes empreses puguin créixer, innovar i guanyar competitivitat.
L’impacte de la reforma serà molt significatiu. Segons les estimacions de l’Observatori de la Pime de Catalunya, les pimes catalanes s’estalviaran prop de 270 milions d’euros en la campanya de l’impost de societats corresponent a l’exercici 2025. Si ampliem la perspectiva fins al 2029, l’estalvi acumulat arribarà als 1.162 milions d’euros. Uns recursos que quedaran a les empreses perquè puguin invertir, impulsar nous projectes, avançar en la transformació digital, incorporar talent i reforçar la seva competitivitat.
En una comarca com el Vallès Occidental, amb una forta tradició industrial i un teixit empresarial especialment dinàmic, aquesta reforma adquireix una rellevància especial. Facilitar que les pimes disposin de més recursos és també afavorir la inversió, la innovació i el creixement de les empreses que sostenen bona part de l’activitat econòmica del territori.
Aquest avenç, però, no és el final del camí. Encara cal continuar impulsant una fiscalitat que respongui a la realitat de les pimes, que incentivi la recerca, el desenvolupament i la innovació, que afavoreixi la reinversió dels beneficis i que elimini aquells obstacles que encara limiten el creixement empresarial. En definitiva, necessitem un sistema tributari que acompanyi les empreses en el seu desenvolupament i contribueixi a fer-les més competitives.
Des de Pimec Vallès Occidental continuarem defensant els interessos del teixit empresarial de la comarca i treballant perquè la veu de les petites i mitjanes empreses continuï sent escoltada allà on es defineixen les polítiques que condicionen el seu futur. Quan les pimes fan sentir la seva veu allà on se les representa, és possible convertir les seves necessitats en canvis legislatius que tenen un impacte real sobre la seva competitivitat i el progrés del territori.