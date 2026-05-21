Adoptar uns hàbits que fomentin una salut ferma

Una alimentació saludable és clau per mantenir una alta qualitat de vida i, en les persones grans, encara es fa més rellevant. A mesura que envellim, el nostre organisme experimenta canvis fisiològics que poden afectar la manera en què assimilem els nutrients, així com les nostres necessitats energètiques. Per això, és fonamental adaptar els hàbits alimentaris per assegurar un estat de salut òptim i prevenir malalties associades a la mala alimentació.
D’entrada alimentar-se de manera equilibrada ajuda a preservar la massa muscular i evitar la pèrdua de força, que pot afectar la mobilitat i la qualitat de vida. Una dieta adequada pot reduir el risc de patir malalties cròniques com la diabetis, la hipertensió, les malalties cardiovasculars o l’osteoporosi.
Alguns nutrients, com els omega-3, les vitamines o els antioxidants, són essencials per a la salut cerebral i poden retardar el deteriorament cognitiu. També les vitamines, els minerals i les proteïnes reforcen el sistema immunitari i ajuden a combatre infeccions, per exemple.
Cal evitar
També és necessari que les persones grans sàpiguen quins aliments han d’evitar, com els que són rics en sucres i greixos saturats. És el cas dels caramels, pastissos, begudes ensucrades i productes processats, que sovint tenen un alt contingut en conservants, edulcorants i additius que poden ser perjudicials en grans quantitats.
D’altra banda, la ingesta excessiva de sal pot incrementar la pressió arterial i augmentar el risc d’hipertensió i malalties cardíaques.
També s’ha de vigilar el consum excessiu d’alcohol, que pot afectar el fetge, el sistema nerviós i augmentar el risc de caigudes i accidents.