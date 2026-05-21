Experiències amb nous paisatges i noves cultures

Viatjar no és exclusiu d’unes edats concretes ni és una activitat més per a les persones joves. Els viatges poden aportar múltiples beneficis a les persones grans, contribuint a la seva qualitat de vida, benestar emocional i salut general i poden ser una eina poderosa per enriquir la seva vida. Promoure’ls en aquesta etapa de la vida també pot contribuir a un envelliment més plaent i saludable.
Els viatges ofereixen noves experiències, paisatges i cultures que estimulen la ment i combaten l’avorriment i la depressió. Conèixer llocs nous, interactuar amb diferents persones i adaptar-se a noves situacions enriqueixen la vida emocional i poden ajudar a mantenir la ment activa.
Altrament, el fet de planificar un viatge, resoldre possibles imprevistos i adaptar-se a canvis són activitats que mantenen activa la ment. Aquesta estimulació cognitiva és fonamental per prevenir el deteriorament cerebral i promoure la salut mental en l’anomenada tercera edat.
Viatjar sovint, a més, implica compartir moments amb familiars, amics o fins i tot conèixer nova gent. Aquesta interacció social és essencial per combatre la solitud, que afecta les persones grans en moltes ocasions i que pot tenir repercussions negatives en la seva salut física i emocional.
Habitualment, viatjar porta implícita algunes activitats com caminar, fer excursions o practicar esports suaus, que són una bona alternativa per mantenir-se actiu físicament. Són moments que ajuden a millorar la mobilitat, la força i la salut cardiovascular d’aquestes persones.
No cal que aquests desplaçaments sempre siguin en llocs allunyats i que l’estada sigui per molts dies. Un viatge curt també pot aportar una sensació de renovament, alegria i satisfacció personal. Aquesta experiència pot generar records que perduren en el temps i reforçar la sensació de benestar i autonomia.
Reforçar l’autonomia
D’altra banda, superar els desafiaments d’un viatge pot reforçar l’autonomia i la confiança en les pròpies capacitats, aspectes claus per a una vida activa i plena en la vellesa. No obstant tot això, és fonamental planificar els viatges tenint en compte les necessitats i possibles limitacions de les persones grans.
És recomanable consultar el metge abans de viatjar, assegurar-se de tenir una cobertura mèdica adequada i escollir destinacions amb bones infraestructures i accessibilitat. En aquests casos, sempre serà preferible un viatge amb companyia que no en solitari, però tot dependrà de cada persona.