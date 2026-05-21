Gaudir del millor acompanyament en l’entorn proper

Garantir la qualitat de vida de les persones grans en una societat que va envellint és una prioritat social i sanitària. En els darrers anys, ha guanyat molt terreny el servei d’atenció domiciliària, que ofereix un model de cura personalitzat, proper i adaptat a les necessitats de cada persona. És una fórmula que combina dos aspectes molt a tenir en compte.
D’una banda, la persona que rep aquests serveis manté la seva autonomia a casa i l’altre és la comoditat per a tothom, usuaris, familiars, persones cuidadores i les empreses del sector.
Un dels principals avantatges de l’atenció domiciliària és que permet a les persones grans mantenir el màxim de la seva independència i llibertat d’actuació. Quan reben assistència a casa seva, poden continuar fent activitats diàries com preparar els àpats, fer tasques domèstiques, o participar en la vida social, adaptant-se a les seves capacitats i preferències. Això els ajuda a sentir-se més autònoms, amb un sentit de control sobre la seva vida, cosa que contribueix positivament a la seva salut emocional i mental.
Més segures i còmodes
Les persones grans solen sentir-se més segures i còmodes en el seu entorn familiar. La possibilitat de rebre atenció a casa evita l’estrès i la desorientació que sovint comporten els trasllats a residències o centres de dia. La familiaritat que s’ha establert entre la persona i un espai conegut fomenta la tranquil·litat, millorant la seva qualitat de vida i reduint els possibles sentiments de por o ansietat que poden generar els canvis d’entorn.
Un altre factor positiu d’aquesta possibilitat és que les empreses dedicades a l’atenció domiciliària es poden adaptar a les necessitats concretes de cada persona, oferint un seguiment personalitzat. Això inclou suport en la higiene, administració de medicaments, alimentació, exercici físic, i acompanyament en activitats socials o lúdiques. A més, la flexibilitat en horaris i serveis permet que la cura s’ajusti a les seves rutines, preferències i condicionaments de salut, millorant la seva satisfacció i benestar.
No es pot deixar de banda que rebre atenció a casa pot tenir un gran impacte en la salut emocional de les persones grans. La presència de cuidadores de confiança, que els ofereixen companyia i suport, ajuda a combatre la solitud i l’aïllament social, factors que sovint afecten aquest col·lectiu. La relació propera amb les persones cuidadores també pot afavorir una millor gestió del seu estat emocional i una actitud més positiva envers la vida.
Els cuidadors professionals poden detectar de manera precoç canvis en la salut o possibles complicacions, evitant que es desencadenin situacions d’urgència o hospitalitzacions innecessàries. La supervisió contínua i l’atenció especialitzada contribueixen a mantenir la salut de les persones grans en condicions òptimes, millorant la seva qualitat de vida i reduint costos sanitaris. En mans de professionals, sempre estaran ben atesos.
Impacte emocional
Els familiars, sovint, es converteixen en cuidadors principals, amb el consegüent impacte emocional i físic que pot haver-hi. La possibilitat de disposar de un servei d’atenció domiciliària els ajuda quan és necessari, i això permet que els familiars puguin dedicar més temps a altres àrees de la seva vida, com el treball o les estones de lleure. A més, aquests serveis sovint són més econòmics que una residència assistida, fent que l’atenció sigui més accessible i sostenible a llarg termini. Tot plegat, però, sempre dependrà del nivell d’autonomia de la persona gran.
Per altra part, hi ha empreses que ofereixen aquests serveis d’atenció domiciliària que, sovint, inclouen entre la seva oferta activitats de socialització i participació en la comunitat, com ara sortides, tallers, o trobades amb altres persones grans. Aquestes possibilitats col·laboren a mantenir activa la seva vida social, promouen la seva integració i eviten l’aïllament, alguns factors que són claus per a una vida més plena i amb sentit.