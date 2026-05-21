Promocionar un accés directe a la tecnologia

No es pot obviar la rellevància que té la tecnologia actualment. Forma part integral de la nostra vida quotidiana i facilita moltes accions quotidianes, com comunicar-nos amb familiars i amics fins a gestionar assumptes bancaris, laborals, comprar o accedir a informació. Sovint, tot passa a través de dispositius digitals. Tot i això, moltes persones grans encara es poden sentir insegures davant dels avenços tecnològics, cosa que pot limitar la seva autonomia i qualitat de vida. Per això, aprendre tecnologia en les persones grans no només és una qüestió de competència digital, sinó també de benestar emocional, social i de salut.
Un dels principals avantatges d’aprendre tecnologia és la possibilitat de mantenir-se connectat amb el món que ens envolta. Les videotrucades, les xarxes socials i els missatgers instantanis permeten que les persones grans puguin veure i parlar amb els seus familiars i amics, especialment si viuen lluny o en moments de distància social com va ser durant la pandèmia. Tot plegat contribueix a combatre la solitud i l’aïllament social. A més, la tecnologia facilita l’accés a serveis essencials com la informació mèdica, entre altres. Aprendre a utilitzar aquestes eines pot ajudar a mantenir més autonomia i a prevenir complicacions derivades de la manca d’accés a informació o serveis.
Estimular la ment
També cal destacar que la tecnologia pot estimular la ment i mantenir-la activa i fomentar l’aprenentatge continu, contribuint a prevenir el deteriorament cognitiu. La participació en jocs digitals, cursos en línia o activitats creatives a través de les noves tecnologies són exemples de com poden mantenir-se actives mentalment. Tot i els beneficis, és important reconèixer que aprendre tecnologia pot presentar desafiaments per a les persones grans, com ara la manca d’experiència prèvia, la inseguretat o la por d’equivocar-se. Per això, és fonamental oferir un entorn d’aprenentatge adaptat, pacients i respectuós, que valori els ritmes i les necessitats individuals.
Les escoles, associacions i administracions públiques poden jugar un paper clau en la promoció de cursos i tallers d’alfabetització digital per a persones grans, amb metodologies senzilles i pràctiques. La família i els amics poden ajudar a crear un ambient de suport i confiança, animant-los a explorar i a fer preguntes sense embuts. La tecnologia no és només una habilitat, sinó una eina essencial per a la seva rutina diària i cal promoure el seu accés a la formació digital La tecnologia pot ser una aliada valuosa per lluitar contra el seu aïllament social.