La salut cognitiva és un dels pilars bàsics

Un dels principals desafiaments relacionats amb l’envelliment és la pèrdua de capacitats cognitives, com la memòria. La deterioració cognitiva pot afectar la qualitat de vida, la independència i la participació social de les persones grans i, per això, és fonamental implementar programes preventius i de reactivació que estimulin la ment, com jocs de memòria, exercicis cognitius i activitats que fomentin l’aprenentatge continuat.
En aquest sentit, hi ha associacions que treballen en aquesta línia i que promouen activitats per millorar tot el que envolta a la quotidianitat de les persones que van arribant a aquesta època de la seva vida. La detecció precoç de malalties com la demència permet intervenir de manera més efectiva i planificar estratègies de suport personalitzat.
L’envelliment de la població és un fenomen global que planteja reptes i oportunitats en àmbits com la salut, la societat i l’economia. Garantir una qualitat de vida òptima per a les persones grans no només és un dret fonamental, sinó que també contribueix a una societat més justament cohesionada i resilient.
En aquest context, és essencial posar especial atenció en aspectes com la salut mental, especialment la memòria, i en la promoció de l’autonomia i el benestar emocional, per assegurar un envelliment digne i ple de qualitat.
L’autoestima, la relació social i l’activitat física són elements clau per a un envelliment digne. La soledat i l’aïllament social són factors de risc que poden agreujar els problemes cognitius i afectar la salut mental. Per això, cal fomentar la participació en activitats comunitàries, tallers, voluntariat i espais de trobada que promoguin la connexió social i el sentiment d’utilitat. A més, la pràctica regular d’exercici físic adaptat a les necessitats de cada persona és un element que ajuda indiscutiblement a millorar l’estat d’ànim, la mobilitat i la salut cardiovascular.
Accessible i segur
Un entorn accessible, segur i adaptat als requisits de les persones grans per viure plenament és essencial per facilitar la seva autonomia. Això inclou habitatges amb adaptacions, serveis de suport domiciliari i tecnologies assistencials que faciliten la vida diària. Respectar els drets i preferències de les persones grans en la presa de decisions del seu propi futur és fonamental per garantir un envelliment digne i respectuós amb la seva dignitat.
D’altra banda, les administracions públiques tenen un paper clau en la creació de polítiques que promoguin la qualitat de vida de les persones grans. És un deure que no pot quedar en un segon pla i que s’ha de tenir molt present, en especial tenint en compte que la població va envellint cada vegada més.
Això implica invertir en serveis de salut, programes de prevenció, formació de cuidadores i recursos per a la recerca en envelliment saludable. També és important sensibilitzar la societat sobre la importància de respectar i valorar les persones grans, combatre l’estigmatització i promoure una cultura de respecte i inclusió. L’abandonament o la solitud no volguda són dues problemàtiques reals en els nostres dies i s’han de combatre sense descans. Les persones grans necessiten tot el suport i l’ajuda per part de la societat.