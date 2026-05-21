L’exercici i l’esport són indispensables

L’exercici físic és una activitat per a totes les edats i no hi ha límits sempre que es digui a terme de manera moderada i d’acord amb les característiques de cada practicant. Pel que fa a les persones grans, els exercicis més indicats són aquells que suposen un impacte baix, que protegeixen les articulacions i treballen l’equilibri, la força muscular i la resistència. És molt important saber adaptar sempre l’exercici a les capacitats i l’estat de salut actual de la persona.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que les persones de més de 65 anys incorporin, com a mínim, trenta minuts d’activitat física a la seva rutina diària. Qualsevol moviment suma i sempre és preferible fer els desplaçaments que siguin possibles a peu o amb bicicleta. També sumen altres activitats quotidianes com les tasques domèstiques, els jocs, els esports o exercicis programats i les activitats socials o familiars.
Hi ha alguns esports o activitats que es poden qualificar de més apropiades per a les persones grans, com la natació i l’aiguagim. Són dues pràctiques més completes, ja que flotar a l’aigua redueix al màxim l’impacte als ossos i articulacions i permet millorar la capacitat cardiovascular i la coordinació amb un risc de lesions molt baix.
A bon ritme
Caminar a bon ritme és excel·lent per mantenir el to muscular i la salut del cor de tothom i també de les persones grans. Es pot practicar en companyia o unir-se a grups organitzats, afavorint així la socialització. D’altra banda, el ioga i el pilates també són adequades en aquestes edats pel fet que són disciplines que enforteixen la musculatura de l’abdomen i l’esquena i, a la vegada, milloren notablement la flexibilitat, la respiració i la postura corporal.