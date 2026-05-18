Algunes rutines que es mantenen

Quan acaben les classes és molt lògic que les normes o horaris que hi ha durant el curs lectiu es relaxin una mica. Els infants ja no es lleven tan aviat i, a vegades, fins i tot els àpats no es fan a unes hores marcades com passa la resta de l’any, quan encara van a l’escola. És important, però, que s’intenti mantenir una certa regularitat per evitar canvis de son, per exemple, o canvis d’hàbits alimentaris que poden passar factura més endavant.
La presència dels infants en un campus d’estiu també té aquesta connotació, que els que hi participen han de conservar algunes de les rutines de la resta de l’any. S’han de complir uns horaris, tant d’entrada com de sortida, de la mateixa manera que fan quan han d’anar a l’escola durant el curs lectiu.
També hi ha un altre factor que apropa als infants a la resta de l’any. Cal anar ben preparats, com quan es fan la bossa amb tot el que necessiten per a les classes: llibretes, estoigs, calculadora o l’esmorzar. En aquest cas, passa el mateix per anar al campus d’estiu, que es necessiten alguns objectes per poder afrontar el dia a les instal·lacions del club on es durà a terme tota l’activitat.
Monitors o educadors
Tenir al capdavant una sèrie de monitors o educadors, que s’encarregaran de vetllar per la seva seguretat i per a la bona marxa del campus d’estiu, també s’assembla molt a la fórmula que viuen els nens i nenes durant la seva etapa anual a l’escola. En definitiva, molts dels mateixos punts importants durant el curs es mantenen també quan els infants van als campus d’estiu.