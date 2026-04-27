Challenge Futur, una fórmula innovadora

És innegable que la tecnològica està canviant el mercat de treball a gran velocitat i això fa que emergeixin nous perfils professionals i que altres es transformin. Per aquest motiu, molts joves es troben davant del repte de decidir el seu futur laboral en un escenari en constant canvi.
En aquest context neix Challenge Futur, una iniciativa de la Diputació de Barcelona que posa el focus en les noves ocupacions i en el paper clau de la formació professional. És un projecte que s’emmarca dins del programa Treball, Talent i Tecnologia i té com a objectiu apropar als adolescents i joves a professions emergents vinculades a la indústria, la tecnologia i la innovació, i tot plegat amb un llenguatge proper.
S’ha confeccionat una fórmula innovadora, amb influencers que accepten el repte de posar-se, per un dia, a la pell de professionals de sectors diversos. A través de vídeos que es poden veure a les seves xarxes socials, mostren en primera persona com és treballar en ocupacions que sovint són desconegudes o estereotipades.Aquesta fórmula dona uns resultats que poden ser interessants.
Idea de fons
Darrere d’aquest projecte hi ha una idea de fons i és donar visibilitat a moltes de les feines amb més projecció de futur que encara no són prou conegudes. Perfils com el d’especialista en dades, tècnic de manteniment de vehicles elèctrics, agricultor 4.0 o gestor de xatbots formen part d’un nou ecosistema laboral on la tecnologia és transversal.
També hi ha professions híbrides que combinen creativitat i digitalització, com la de dissenyador de moda 3D o oficis industrials altament tecnificats. En tots els casos, es tracta de feines amb alta demanda i bones perspectives d’ocupació, però que sovint no formen part de les alternatives que sospesen els joves a l’hora de triar la seva formació.
Aquest desajust entre el que el mercat necessita i el que els joves trien és un dels grans reptes. És sabut que les empreses demanen perfils STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), però no sempre hi ha prou vocacions en aquests àmbits.
En aquest context, la formació professional (FP) guanya protagonisme com a via directa cap a aquestes noves ocupacions. Molts dels perfils que mostra el Challenge Futur tenen una connexió clara amb itineraris d’FP, especialment en àmbits com la digitalització, la indústria 4.0, les energies renovables o la mobilitat sostenible.
Trencar tòpics
El projecte contribueix a trencar tòpics: la indústria ja no és només treball manual, sinó també tecnologia, automatització i innovació; i l’FP no és una opció secundària, sinó una via estratègica cap a feines qualificades i amb futur. A més, el programa Treball, Talent i Tecnologia acompanya aquesta mirada amb formació adaptada a les necessitats reals de les empreses, fomentant competències digitals i facilitant molt la inserció laboral.
Un dels encerts del Challenge Futur és el seu format. Utilitzar xarxes socials i influencers permet arribar als joves amb el seu propi llenguatge, generant identificació i interès. No es tracta només d’explicar professions, sinó de fer-les viure. Els vídeos classifiquen els perfils segons habilitats: creatius, organitzadors, tècnics o comunicadors, facilitant que cada jove pugui reconèixer-se en un tipus de rol i explorar possibles itineraris professionals.
Aquesta aproximació també ajuda a trencar estereotips de gènere i a ampliar la mirada sobre sectors tradicionalment masculinitzats o poc visibles.
Més enllà de la seva dimensió comunicativa, el Challenge Futur és una eina d’orientació professional. Permet acostar el món laboral al jovent, fer visibles oportunitats reals i connectar formació i ocupació.
En un moment en què el futur laboral és incert, però ple d’oportunitats, iniciatives com aquesta contribueixen a ajudar els joves a descobrir no només què volen ser, sinó què poden arribar a ser.