L’estiu per trobar el teu espai

Amb l’arribada de l’estiu i el final del curs escolar, el Club Natació Terrassa posa en marxa la seva oferta d’activitats pensades perquè tothom trobi el seu espai durant les vacances. Campus, cursos intensius i estades esportives converteixen el club en el lloc ideal a la ciutat per combinar esport, diversió i aprenentatge.
L’escola aquàtica no s’atura durant l’estiu. Del 25 de juny al 23 de juliol i del 24 d’agost al 10 de setembre, el club ofereix cursos intensius de natació adaptats a totes les edats i nivells, des de nadons acompanyats fins a adults.
Amb torns del 22 de juny al 31 de juliol i del 24 d’agost al 4 de setembre, aquest campus està adreçat a infants de 4 a 12 anys i combina activitat física, jocs i oci en un entorn segur i dinàmic. A més, s’ofereixen serveis d’acollida matinal i menjador.
Per als amants de l’esport, les seccions de bàsquet, futbol, voleibol, pàdel, judo i tennis organitzen estades esportives per a infants, joves i adults. Les inscripcions a campus, intensius i estades ja estan obertes a través de l’app del club. Es pot consultar a la pàgina web del club i aprofitar els preus reduïts per inscripció anticipada.