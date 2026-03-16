El 83% dels alumnes estudien i resideixen al mateix municipi

La comarca del Vallès Occidental està entre les tres que van retenir més alumnes el passat curs. El curs 2024-2025 hi havia 1.223.585 alumnes no universitaris matriculats que estudiaven i residien a Catalunya.
Del total, el 81,3% (994.170) estudiaven al mateix municipi on residien i un 18,7% (229.415) estudiaven en un altre lloc, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya. Les comarques amb percentatge més elevat d’alumnes que estudiaven i residien al mateix municipi són el Barcelonès (91,7%), el Segrià (84,1%) i el Vallès Occidental (82,6%). Per contra, les comarques amb menor percentatge són el Priorat (57,2%) i el Pallars Sobirà (54,8%).
D’entre els municipis amb més de 5.000 habitants, Lleida i Barcelona són les que retenien més alumnes residents en termes relatius (un 96,9% i un 96,5%, respectivament).
Altres municipis amb percentatges alts d’alumnes que hi residien i hi estudiaven són Olot (95%), Valls (94,5%) i Tortosa (94,4%). En canvi, hi ha tres municipis on menys de la meitat dels alumnes estudiaven en el municipi de residència. Es tracta del Catllar (38,5%), Santa Cristina d’Aro (38,5%) i Sant Antoni de Vilamajor (24,5%).
D’entre els municipis que atrauen més estudiants d’altres poblacions, destaquen l’Arboç (67,5%) i Cabrera de Mar (57,7%). En canvi, Constantí (1,6%), Caldes de Malavella (1,6%) i Tossa de Mar (1,5%), són els que n’atreuen menys en percentatge.
En nombres absoluts, els municipis amb més estudiants d’altres poblacions van ser Barcelona (37.325), Girona (6.895), Tarragona (6.275), Lleida (5.965), Sabadell (5.855) i Sant Cugat del Vallès (5.705).
D’altra banda, a les dades s’observa que el percentatge d’alumnes que es desplacen a un altre municipi per estudiar s’incrementa amb el nivell d’estudis, fet que està directament relacionat amb la ubicació de l’oferta educativa. Dels 184.690 alumnes d’educació infantil de segon cicle que estudiaven i residien a Catalunya el curs passat, un 91,2% ho feien al mateix municipi de residència i un 8,8% en un altre.
Dels 797.850 que feien ensenyaments obligatoris, un 87,5% estudiaven al mateix municipi on residien i un 12,5% en un altre municipi.
Percentatge més alt
El percentatge era del 89,8% en el cas de la primària i del 84,5% pel que fa a l’ESO. Les comarques amb percentatge més alt d’alumnes d’ensenyaments obligatoris que estudiaven i residien al mateix lloc van ser el Barcelonès (94,5%) i el Montsià (92,4%), mentre les que van presentar el menor percentatge van ser el Priorat (64,4%) i el Pallars Sobirà (62,8%).
En 24 comarques, més del 80% d’alumnes estudiaven a la mateixa població en què residien.
Finalment, dels 255.380 alumnes d’ensenyaments postobligatoris, un 55,1% estudiaven i residien al mateix municipi i un 44,9% en un altre. La xifra d’alumnes residents que cursaven estudis al mateix poble o ciutat va ser més gran al batxillerat (75,5%) que als cicles formatius de grau mitjà (45,5%) i als de grau superior (37,3%).