Impuls a les vocacions industrials

Les professions relacionades amb la indústria són avui una de les opcions professionals més sòlides, fet que es reflecteix en les dades d’inserció laboral. L’any 2024, especialitats d’FP com fusta i moble, instal·lació i manteniment, i fabricació mecànica lluïen percentatges d’inserció al voltant del 67%, segons l’Informe d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals, elaborat pel Departament d’Educació i Formació Professional conjuntament amb el Consell General de Cambres de Catalunya.
Terrassa, una ciutat de marcat caràcter industrial, ha de continuar apostant per aquest sector, com sigui que és sinònim de robustesa empresarial, llocs de treball més estables i salaris més alts.
A la Cecot n’estem convençuts i una de les nostres línies de treball principals és, justament, el foment de la indústria. Així, i malgrat l’evident terciarització de l’economia, des de la Cecot posem en relleu que als 15 Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) de la ciutat s’allotgen més de 1.500 empreses industrials, que generen milers de llocs de treball i una facturació de milions d’euros. Aquesta realitat converteix el municipi en un escenari privilegiat on la demanda de personal tècnic qualificat és constant, cosa que permet que aquelles persones que optin per aquestes ocupacions tinguin oportunitats reals de creixement en el seu entorn vital.
La formació professional a la ciutat, clau
Per donar resposta a aquesta necessitat de talent, la formació professional és clau. Capacitació que ha de ser entesa en tot el seu ventall de possibilitats, és a dir, graus bàsics, programes de formació i inserció, cicles formatius de grau mitjà i superior, i certificats de professionals.
En aquest àmbit, a la Cecot hi desenvolupem un doble paper, molt rellevant: D’una banda, per mitjà de la interlocució amb les diferents administracions sobre les necessitats formatives de les empreses del nostre teixit productiu. I, d’una altra, amb una programació de formació en l’àmbit dels certificats professionals fortament enfocada a les necessitats de la indústria.
El desplegament del caràcter dual de l’FP
Cal tenir present, a més, l’augment dels continguts pràctics en totes les disciplines de la formació professional. El format dual que s’ha estès a tota l’FP és una nova oportunitat que les empreses han de poder aprofitar. I les administracions han de facilitar que puguin aprofitar-les, especialment en un teixit empresarial que, bàsicament, està conformat per petites i microempreses, això és, amb companyies de menys de deu persones treballadores.
Des de la Cecot ho reclamem. Perquè estem convençuts que, mitjançant aquesta metodologia d’“aprendre fent” es garanteix que l’aprenentatge estigui totalment alineat amb les necessitats de l’empresa, facilitant la transició ràpida i exitosa de l’alumnat cap al mercat laboral.
Sectors rellevants a la ciutat
Terrassa exerceix un lideratge clar en diversos sectors d’activitat de l’àmbit industrial. Entre ells, hi destaquen la fabricació de productes metàl·lics, la indústria tèxtil, la fabricació de materials elèctrics, el de la indústria química i el cautxú, la indústria alimentària, i el paper i les arts gràfiques.
L’horitzó de la indústria egarenca està marcat, també, per la Indústria 4.0, un procés de transformació digital que integra la intel·ligència artificial, el Big Data i la robòtica avançada en els processos productius.