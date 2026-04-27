La vocació industrial en un entorn amb una alta vitalitat d’aquest sector

La marcada condició industrial d’aquesta ciutat, no només pel seu passat, sinó també per l’actualitat, promou l’interès per decantar-se per vocacions que estan relacionades directament amb formacions que tenen molt a veure. Terrassa, amb una llarga tradició industrial, destaca per la seva vitalitat en el sector i per la seva oferta formativa especialitzada en la formació professional (FP) relacionada amb la indústria.
Els centres d’FP de la ciutat ofereixen múltiples itineraris formatius que pretenen respondre a les necessitats del teixit industrial local i facilitar la inserció laboral dels estudiants. La formació professional ha adquirit un paper fonamental en l’economia moderna, especialment en el context de la relació estreta amb la indústria. La seva funció no només és formar professionals qualificats, sinó també adaptar-se a les demandes canviants del mercat laboral i potenciar la competitivitat de l’empresa espanyola i europea.
La indústria és un dels pilars de l’economia, aportant ocupació, innovació i sostenibilitat. L’FP proporciona als estudiants les habilitats tècniques i pràctiques necessàries per a integrar-se en aquest sector, cobrant especial rellevància en àrees com la fabricació, l’automoció, l’electrònica, la robòtica i la producció sostenible.
Els programes d’FP estan dissenyats en col·laboració amb empreses i agents del sector industrial, assegurant que els continguts formatius siguin rellevants i actualitzats. Això permet que els joves professionals entrin en el mercat laboral amb una formació pràctica i adaptada a les necessitats reals de les empreses.
L’oferta formativa
L’oferta d’FP industrial a Terrassa està composta per diversos cicles formatius de grau mitjà i superior, adaptats a les necessitats del teixit productiu local. Entre les especialitats més destacades hi ha, per exemple, la de Tècnic en Manteniment Industrial, que representa una formació en diagnosi, reparació i manteniment de maquinària i instal·lacions industrials.
També la de tècnic en Fabricació Mecànica, que aporta coneixements en processos de fabricació, control de qualitat i gestió de producció. O la de tècnic en Automatització i Robòtica Industrial, una especialització en sistemes automatitzats, control i programació de robots industrials. Altrament, la de tècnic en Electricitat i Electrònica Industrial, amb coneixements en circuits, instal·lacions elèctriques i sistemes electrònics. I la de tècnic en Carrosseria i Reparació de Vehicles, una innovadora formació en la reparació i manteniment de vehicles, una especialitat amb demanda creixent.
La relació entre la formació professional i la indústria és una de les claus per construir un futur laboral més qualificat, adaptat a les noves tecnologies i sostenibilitat. Promoure aquesta col·laboració, actualitzar els continguts formatius i potenciar les pràctiques en empreses són passos fonamentals per a impulsar un sector industrial més eficient i innovador, beneficiant tant als joves com a les empreses i la societat en general.
En aquest sentit, la FOAP (Formació i Orientació a l’Aprenentatge Professional) i la FOAP Dual són modalitats que ofereixen diversos avantatges tant per a l’alumnat com per a les empreses i el sistema educatiu en general, i tenen característiques molt interessants per als estudiants.
La FOAP permet als estudiants adquirir experiència laboral real mentre estudien, millorant la seva preparació per al món laboral. A més, facilita la inserció al mercat de treball, ja que els estudiants ja tenen una experiència concreta i rellevant.
D’altra banda, els alumnes d’aquestes formacions aprenen en un entorn que reflecteix les condicions reals de les empreses, fent que la formació sigui més útil i adaptada a les demandes del mercat. La combinació de teoria i pràctica augmenta la motivació dels estudiants i la seva implicació en la seva formació.
Combinació
La FOAP Dual combina la formació teòrica en centres educatius amb la formació pràctica en empreses, oferint una experiència completa i equilibrada. Per tant, la qualitat formativa millora, ja que la col·laboració entre centres educatius i empreses permet una actualització constant dels continguts i metodologies.
Possibilita també una ràpida adaptació a les necessitats del mercat. La formació dual és més flexible i s’ajusta millor a les demandes actuals del mercat laboral i facilita la inserció laboral dels joves.