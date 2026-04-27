L’oferta creix amb un grau mitjà de Serveis Funeraris

Una de les grans novetats pròxim curs és la creació d’aquest grau mitjà de Formació Professional de Serveis Funeraris. El Govern promou aquest cicle per professionalitzar i regular el sector funerari, adaptant la formació a les necessitats reals del mercat i garantint una titulació oficial, moderna i homogènia a tot l’Estat.
Es tracta, doncs, d’un nou model d’FP. El sector funerari té la necessitat de comptar amb professionals amb competències específiques i actualitzades. Per a això, cal que hi hagi una formació reglada que respongui a aquestes necessitats socials reals i incorporar aquest sector laboral al sistema educatiu, que fins ara no tenia una titulació específica.
És molt important destacar el sector funerari com una professió amb sentit, estabilitat i sortides, si parlem de morts podem perdre persones interessades. Aquest grau mitjà de Serveis Funeraris és una formació amb sortides reals, és estable i amb sentit i, per tant, una molt bona opció. Es treballa ajudant persones en moments importants i difícils, amb una professió reconeguda i amb molta demanda. És una feina exigent, però també molt valuosa i amb futur.
Sobre les sortides laborals, s’ha de recordar que és un sector amb alta demanda i poca competència qualificada. És, a més, una feina estable i obre un ventall de possibilitat de treballar en diversos llocs, com tanatoris, funeràries, hospitals, asseguradores i altres.
Valor humà
Com s’apuntava, és una feina que acompanya persones en moments difícils i, per tant, desenvolupa habilitats socials molt potents, com poden ser l’empatia o comunicació.
S’ajuda a persones en el moment en què més ho necessiten, en definitiva, i els valors humans també són un punt a tenir en compte en aquesta feina.
Estem, altrament, davant d’una formació variada i pràctica. No és monòtona i hi ha diverses alternatives, amb tasques tan dispars com l’atenció a famílies, l’organització d’actes, la gestió administrativa i també part la tècnica (tanatoestètica, transport, etc.).
Pràctiques reals
Aquesta formació, d’altra banda, Inclou pràctiques reals en una empresa. Suposa una sèrie d’oportunitats de creixement i l’alumne, posteriorment, pot evolucionar a feines de gestió funerària o especialització, i també responsabilitats més altes.
A més, és una formació que pot ser la porta d’entrada a altres estudis o sectors relacionats. Finalment, també té un component d’estabilitat econòmica, ja que és un sector poc afectat per crisis.