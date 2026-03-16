Terrassa Tria Futur, una eina per a una òptima orientació

Des del passat 11 de març i fins al 8 de maig es durà a terme una nova edició de Terrassa Tria Futur que organitza l’Ajuntament de Terrassa, i que enguany aposta per un canvi de paradigma reforçant les activitats fora de la fira. En aquesta setena edició hi haurà un programa d’orientació de dos mesos de durada que aplegarà activitats organitzades per diferents serveis i entitats.
El nou programa d’orientació integra activitats que abans es feien en el marc de la Mostra d’Ensenyament del Servei de Joventut, les xerrades que organitzava Foment de Terrassa dins i fora de la fira, el cicle de xerrades del Servei d’Educació i altres iniciatives.
En total, s’han programat un total de 46 activitats, que estan adreçades a públics molt diversos. Estan programades per a estudiants d’ESO, joves que han deixat els estudis, famílies, persones en cerca de feina, professionals de l’educació i l’orientació, i empreses.
Gairebé totes les activitats estan organitzades per l’Ajuntament de Terrassa, excepte dues a càrrec de la Cambra de Comerç i Indústria i una de LaFACT. La Cecot, diversos centres d’ensenyament i altres agents col·laboren també en algunes activitats, conformant una proposta fruit del treball coordinat entre múltiples agents i consolidant un model d’orientació de ciutat alineat amb les necessitats educatives i professionals del territori.
El programa d’orientació s’adreça a l’alumnat d’ESO, batxillerat, cicles formatius i altres estudis, així com a famílies, professionals de l’orientació, empreses i agents econòmics vinculats a la formació professional. Entre les 46 activitats hi haurà les xerrades informatives dirigides a l’alumnat dels centres educatius de secundària de la ciutat sobre les diferents opcions d’estudis postobligatoris, que fins ara s’emmarcaven en la Mostra d’Ensenyament.
Sessions específiques
També s’hi oferiran sessions específiques sobre beques, admissió als estudis postobligatoris, oportunitats internacionals o sortides professionals als cossos de seguretat, així com altres amb temàtiques més transversals, com l’economia social o l’aplicació de la intel·ligència artificial en la recerca de feina, entre d’altres.
D’altra banda, els diferents serveis implicats reforçaran durant aquests dos mesos l’atenció individual a l’alumnat, així com a joves i famílies, que ja ofereixen habitualment al llarg de l’any, proporcionant informació personalitzada sobre els diferents itineraris i opcions formatives. Totes les activitats seran gratuïtes i requeriran reserva prèvia. El programa complet, que inclou els enllaços per fer les reserves, es pot consultar a la pàgina www.terrassa.cat/triafutur.
La consolidació
La tinenta d’alcalde i regidora d’Educació, Patricia Reche va assegurar que aquest programa d’orientació “és, de fet, la consolidació d’una línia que hi era des del principi, la de no limitar-nos a dos dies de fira sinó aplegar sota el paraigua de Terrassa Tria Futur diverses iniciatives amb l’objectiu comú d’acompanyar les persones, especialment als i les joves, en aquest viatge difícil i engrescador que és trobar un camí professional”.
La regidora d’Educació del consistori egarenc, sobre aquest impuls de cara a un model d’orientació de ciutat que estigui d’acord amb les necessitats educatives i professionals del territori va manifestar que “amb aquesta aposta, Terrassa reafirma el seu compromís de ciutat amb un model d’orientació coherent, accessible i de qualitat, que posa la persona al centre de totes les actuacions”.