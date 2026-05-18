Tot el pàdel a un club de referència a Catalunya

Un any més, la Penya Arlequinada celebra el seu campus d’estiu de pàdel que permet refrescants banys a les piscines del club, en unes precioses instal·lacions rodejades de natura.\r\n\r\nLa Penya Arlequinada continua amb el seu imparable creixement que l’ha fet club de pàdel de referència a Catalunya, amb un total de 15 pistes (sent la pista central probablement la millor del panorama català) i amb 19 equips de competició, absoluts i veterans masculí i femení a les màximes categories de les lligues de la Federació Catalana de Pàdel.\r\n\r\nAmb la pròxima creació de l’Escola de Competició de Menors es posarà la cirereta a la gestió d’aquesta històrica entitat que compleix 67 anys en aquestes dates, 53 d’ells a la Urbanització Can Font de la carretera de Terrassa a Castellar del Vallès..\r\n\r\nAquest campus per a infants de totes les edats pot ser no només un moment d’esbarjo refrescant i esportiu per a la canalla sinó que la porta d’entrada per la pròxima escola de menors i la porta d’entrada per a tots i totes a un club molt social i familiar on tothom es troba com a casa.\r\n