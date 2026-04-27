Un programa de suport als tutors

La nova FP Dual combina classes al centre educatiu i formació pràctica a l’empresa i per a les micro i petites empreses. Sovint, això genera dubtes a les empreses respecte a si tindran temps per fer de tutors, com gestionaran la burocràcia o com podran fer un seguiment i una avaluació que garanteixi un aprenentatge de qualitat. Per donar resposta a aquestes i altres preocupacions de les micro i petites empreses, va néixer el programa Suport a Tutors d’Empresa de la Cambra de Terrassa, que posa al costat de l’empresa un tutor expert que els acompanya durant tot el procés.
La iniciativa, de caràcter gratuït per a les empreses, és un projecte a llarg termini i aquest any la Cambra de Comerç ha començat amb dos projectes: el projecte Indústria, en el qual col·labora amb els centres educatius Santa Eulàlia de Terrassa i JV Foix de Rubí, als CFGM de Manteniment Electromecànic, els CFGS de Sistemes Elèctrics i Automatitzats (Santa Eulàlia) i Mecatrònica Industrial (JV Foix). I el projecte Restauració, en el qual col·labora amb els centres educatius Cavall Bernat de Terrassa i FP Sant Cugat, al CFGM de Forn, Pastisseria i Confiteria, i el CFGS de Direcció de Cuina/Restauració.
Poden participar en aquesta convocatòria microempreses amb menys de 10 treballadors, petites empreses amb menys de 50 treballadors i autònoms (persones físiques) amb 2 persones contractades. Aquestes empreses no han d’haver acollit anteriorment alumnat en formació pràctica i han de formar part de la demarcació de la Cambra de Terrassa.