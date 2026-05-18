Un punt de trobada per gaudir

Un estiu més, el Club Egara continua apostant per un casal d’estiu amb els valors de l’esport, el respecte, l’amistat i la diversió. Una opció pensada perquè els infants s’ho passin bé, però també perquè creixin, descobreixin i comparteixin experiències inoblidables. Durant més de set setmanes, el club es converteix en un punt de trobada ple d’activitat, esport i diversió. El casal està pensat perquè cada infant pugui trobar el seu espai, independentment de l’edat o dels interessos.
Les activitats esportives tenen un paper protagonista, amb disciplines com l’hoquei, el tennis, el pàdel o la psicomotricitat, sempre adaptades a cada grup i enfocades des d’un vessant lúdic i educatiu. Però el casal d’aquest club és molt més que esport.
Cada setmana es complementa amb tallers creatius i activitats especials que fomenten la imaginació, la convivència i l’aprenentatge: cuina, manualitats, expressió artística, jocs cooperatius, ioga i moltes altres propostes preparades perquè cada dia sigui diferent.
La piscina exterior i els espais a l’aire lliure que hi per per tot el Club Egara es converteixen també en grans protagonistes de l’estiu, oferint moments de refresc, joc i convivència en un entorn natural i privilegiat. És una oportunitat per gaudir.