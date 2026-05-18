Una proposta àmplia amb esport i activitats lúdiques

Aquest estiu, el CDO Terrassa torna a organitzar els seu campus d’estiu perquè infants i joves gaudeixin d’unes vacances actives, divertides i plenes d’experiències. Una proposta pensada per combinar esport, activitats lúdiques i aprenentatge en un entorn segur i adaptat a cada edat.
Aquest campus ofereix una programació variada amb activitats esportives, jocs en grup, piscina, tallers i dinàmiques pensades per fomentar la convivència, l’activitat física i la diversió. Els participants estaran acompanyats en tot moment per professionals qualificats i amb experiència en activitats infantils.
Per als amants de l’esport, el campus de pàdel és una oportunitat ideal per iniciar-se o millorar la tècnica d’aquest esport. Les sessions es realitzen per nivells i edats, combinant entrenament, exercicis pràctics i activitats lúdiques relacionades amb el pàdel.
Els campus es duran a terme en torns setmanals del 22 de juny al 31 de juliol, amb opcions horàries flexibles per adaptar-se a les necessitats de cada família en unes instal·lacions de primer nivell. Hi ha possibilitat de jornada de matí o jornada completa, així com servei d’acollida i menjador. Les inscripcions ja estan obertes i les places són limitades.