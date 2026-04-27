Unint ofici tècnic amb creativitat

Els centres que treballen les vocacions industrials també passen a la pràctica per incrementar els coneixements del seu alumnat. Un projecte que pot il·lustrar a la perfecció com es pot unir la creativitat i l’ofici tècnic, l’ha fet enguany l’alumnat de segon curs del CFGS de Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell (MP 0450 Disseny tècnic d’acabats en pell) de l’INS Terrassa.
Es tracta d’una col·lecció de cinturons de cuir. El treball que han dut a terme els alumnes d’aquesta formació és “De l’art a la indústria: l’obra de Gaudí aplicada a la pell”. Els integrants del segon curs del CFGS de Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell ha portat l’obra d’Antoni Gaudí al món dels complements.
És un projecte en què l’objectiu no només ha fet incidència en el disseny del producte, sinó que també s’ha procurat l’aplicació de tècniques avançades d’acabat sobre pell per crear una col·lecció de cinturons amb rigor industrial i també qualitat tècnica.
Des del departament de Disseny i Moda de l’INS Terrassa apunten que aquest projecte i la seva finalització “és un clar exemple de com les noves generacions transformen referents artístics en productes reals, preparant-se per als reptes del sector tèxtil actual”.
Col·leccions
Els estudis de Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell, orientats a Col·leccions de Moda i Vestuari a Mida, capaciten a l’alumnat per dissenyar col·leccions de materials, productes tèxtils i de pell, atenent les tendències de moda, elaborant i controlant la realització de prototips i mostraris. Es completa amb dos cursos acadèmics.