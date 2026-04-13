Declaració de la renda conjunta o individual, un dilema freqüent

Sovint, els membres de nuclis familiars es debaten entre presentar la declaració de la renda de manera individualitzada o conjunta. La millor opció, però, dependrà principalment dels ingressos de les persones d’aquella família i d’altres possibles factors, com si hi ha una hipoteca per un habitatge, per exemple. Generalment, la declaració individual se suposa que és més favorable si ambdós cònjuges treballen, mentre que la conjunta acostuma a ser preferible si un dels dos té uns ingressos baixos o nuls, o també en el cas de famílies monoparentals.
La declaració conjunta no és una possibilitat oberta per a tots els contribuents. Cal que formin el que l’Agència Tributària denomina com a “unitat familiar”. Qui pot optar a presentar-la d’aquesta manera? D’entrada, els cònjuges amb vincle matrimonial, juntament amb tots els seus fills menors d’edat o majors incapacitats judicialment.
Pel que fa a les parelles de fet sense vincle matrimonial, només un dels seus membres pot formar unitat familiar amb tots els seus fills menors o majors incapacitats judicialment. L’altre membre de la parella ha de declarar de manera individual.
En casos de separació o divorci matrimonial la tributació conjunta correspondrà al membre que tingui atribuïda la guarda i custòdia dels fills a la data de meritació de l’IRPF. En els supòsits de guarda i custòdia compartida l’opció de la tributació conjunta pot exercitar-la qualsevol dels dos progenitors, optant l’altre per declarar de manera individual.
A l’hora de determinar l’obligació de declarar, s’apliquen les regles de tributació individual, sense que procedeixi l’elevació o multiplicació dels imports o límits en funció del nombre de membres de la unitat familiar. Les rendes de qualsevol classe obtingudes per tots i cadascun dels membres de la unitat familiar se sotmetran a gravamen de manera acumulada.
Excepte en els casos que s’han previst en la normativa de l’impost de manera expressa, la declaració conjunta no suposa l’ampliació de cap dels límits que afecten a determinades partides deduïbles. Per exemple, la quantia del mínim per contribuent serà de 5.550 euros anuals, amb independència del nombre de membres integrats en la unitat familiar.
Una reducció
A les declaracions conjuntes s’estableix una reducció en la base imposable de 3.400 euros anuals per a cada unitat familiar que estigui formada per matrimonis no separats legalment, i els fills menors o majors incapacitats que convisquin.
També hi ha una reducció de 2.150 euros anuals per a cada unitat familiar monoparental que estigui composta pel pare o mare no casat, vidu o separat legalment amb els fills menors, o majors incapacitats, que convisquin amb qualsevol dels dos. Això no es podrà aplicar si el contribuent conviu amb el pare o la mare d’algun dels fills que formen part de la seva unitat familiar.
Cal tenir presents altres aspectes. En presentar la declaració de la renda de cada exercici el contribuent haurà de decidir-se per la declaració individual o conjunta sempre que es formi part d’una unitat familiar. Si s’escull una declaració de manera conjunta s’acumulen les rendes de qualsevol mena obtingudes per tots i cadascun dels membres de la unitat familiar.
Si qualsevol dels membres de la unitat familiar presenta declaració individual, els restants membres hauran d’utilitzar aquest mateix règim de tributació. Quan ja s’ha presentat la declaració de manera individual o conjunta, només es pot canviar l’opció si es presenten noves declaracions dins del termini de presentació. Vençut aquest termini, ja no es podrà canviar l’opció de tributació per a aquest període impositiu.
També és important destacar que l’opció per presentar declaració individual o conjunta no vincula a la unitat familiar per a exercicis successius.
Alguns dels requisits per poder ser considerat com una unitat familiar segons exposa l’Agència Tributària
En cas de matrimoni, es considera una unitat familiar la formada per cònjuges no separats legalment i, si n’hi hagués, amb fills menors, fills majors d’edat incapacitats judicialment i els fills majors d’edat amb discapacitat sobre els quals s’hagi establert una curatela representativa per resolució judicial.
Si no existeix matrimoni o en els casos de separació legal, està formada pel pare o la mare i la totalitat dels fills que convisquin amb l’un o l’altre i reuneixin els requisits assenyalats anteriorment. La determinació dels seus membres es realitzarà atenent la situació existent el dia 31 de desembre de cada any.