Una nova campanya de la renda amb alguns increments

El passat 8 d’abril va començar la campanya de la declaració de la renda 2025, que es podrà presentar fins al pròxim 30 de juny. Es calcula que, en tot el territori estatal es presentaran més de 22 milions de declaracions, xifra que significa un increment del 2,6% respecte a la campanya anterior i es preveu que l’administració ingressi més de 24.600 milions d’euros, quantitat que suposa un augment del 18,4% respecte a l’any passat.
Carles Trenchs, economista i assessor fiscal, a més de codirector de Fislex Assessors, recorda que “es pot accedir a l’esborrany a través de la Cl@ve mòbil, el certificat o DNI electrònic o amb el número de referència que s’obté a partir de la casella 505 de la renda de l’any passat”. A més, l’expert en qüestions fiscals també assenyala que “si la declaració és amb resultat de devolució, l’administració té sis mesos per efectuar-la des del final de la campanya, el 30 de juny”. Si l’Agència Tributària paga més tard, es veurà obligada a fer-ho amb interessos de demora, afegeix Trenchs.
Alguns canvis
Com passa cada exercici, sempre hi ha una sèrie de novetats respecte a l’any anterior. En aquest cas, segons explica l’assessor fiscal egarenc, una de les novetats és que “s’incrementa del 28% al 30% el darrer tram de la base de l’estalvi (interessos, dividends, guanys patrimonials com vendes d’immobles o d’accions) per imports superiors a 300.000 euros”. Una altra innovació per a aquesta campanya és l’existència d’una nova deducció. Està destinada a “treballadors amb rendes baixes, inferiors a 18.276 euros”, diu.
Altrament, “s’amplia el termini fins a 31 de desembre de 2027 per practicar la deducció per obres de millora d’eficiència energètica en habitatges, que es pot situar entre el 20% i el 60% de la quantitat invertida”, aclareix l’economista. Una altra de les novetats per a aquesta declaració de la renda 2025 és que “es prorroga la deducció (del 15%) per adquisició de vehicles elèctrics i per la instal·lació de punts de recàrrega”.
A més, també cal tenir present que, des de l’abril de 2025 “l’exempció de les anualitats per aliments als fills s’amplia per incloure-hi les establertes al conveni regulador, a part de les fixades per resolució judicial”, manifesta el codirector de Fislex Assessors.
Hi ha també un tema que afecta als autònoms. “El nou sistema de cotització dels autònoms implica que la Seguretat Social regularitza les quotes pagades depenent dels rendiments definitius obtinguts”. sobre això, explica que “s’incorporen dues caselles per reflectir-ho: una que genera més despesa (regularització a ingressar) i una que redueix la despesa deduïble (regularització a retornar)”.
Estan obligats
En línies generals i a tall d’exemple, estan obligats a presentar la declaració de la renda 2025 els contribuents que hagin percebut rendiments íntegres del treball procedents d’un mateix pagador per import superior a 22.000 euros anuals. També els que hagin percebut durant 2025 rendiments íntegres del treball per import superior a 15.876 euros en alguns supòsits.
Per exemple, quan aquestes quantitats procedeixin de més d’un pagador, si la suma de les quantitats procedents del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, supera la xifra de 1.500 euros anuals; quan es tracti de pensionistes amb diverses pensions les retencions de les quals no s’hagin practicat d’acord amb les determinades per l’Agència Tributària, prèvia sol·licitud del contribuent a aquest efecte, per mitjà del model 146; quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes; quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir; o quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció. Trenchs també recorda que hi estan obligats “tots els autònoms i els contribuents que han cobrat l’ingrés mínim vital”.
Les dates per a l’inici i la finalització dels tràmits
8 Abril
Inici del termini per a la presentació de la declaració de la renda per internet, a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT)
6 Maig
A partir d’aquesta data, s’obre el termini per poder confeccionar les declaracions per telèfon, sempre amb una cita prèvia, que s’haurà de demanar als números 91 553 00 71 o 901 22 33 44
29 Maig
És quan comença el termini per demanar una cita presencial per a la declaració de la renda 2025 en una de les oficines de l’AEAT. Es podran demanar fins al 29 de juny, quan acabarà el termini
25 Juny
Aquest dia es tancarà el termini per a la presentació de la declaració de la renda si el resultat indica que hi ha d’haver un ingrés, amb domiciliació en compte bancari
30 Juny
Finalització del termini per a la presentació de la declaració de la renda per a totes les persones que hi estan obligades, segons les indicacions de l’Agència Tributària.
5 Novembre
És la data límit per efectuar l’ingrés del segon termini de la declaració de la renda 2025, en el cas que s’hagi demanat a l’AEAT el fraccionament del pagament (model 102).