Tot el que no se sabia dels inicis de les motos d'aquí

Uns quaderns, amb el suport de la FEVA (Federación Española de Vehículos Antiguos), i escrits per Àngel Saura Camell, de Calafell, travessaran tot el que ha envoltat al motociclisme des dels seus inicis fins a l'any 1922. Amb el títol general de "Historia del Motociclismo en España, ja han aparegut tres dels primers quaderns i el quart ja està al forn, per explicar tot sobre el període entre els anys 1906 i 1907.
De tot això va parlar l'autor en un acte organitzat a la Casa de l'Esport de Terrassa, organitzat per l'Escuderia Motor Atlètic terrassa Hockey Club (MATHC). Fins ara, s'han publicat tres quaderns, el primer, "Triciclos y Cuatriciclos en España. 1898-1902", el segon, "Motocicletas Españolas 1900-1914" i el tercer, "El Motociclismo en España 1902-03-04-05".
Tota aquesta obra ve de la seva afició a les motos, però en especial de "les pioneres". "Tinc motos d'aquesta època, la que arriba fins a l'any 1914, i sempre m'han agradat i m'han fet bellugar per tot arreu", comenta l'autor. Apunta que "d'aquestes motos, del que d'aquí, no hi ha pràcticament res explicat" i va començar a fer-se una biblioteca i va arribar a tenir uns 300 llibres només d'aquesta època, que parlessin de finals del segle XIX i primers del XX.
Tota aquesta informació que buscava no era pensant a publicar-la en format de llibre o com els quaderns que està fent. "He estat uns vint anys buscant i vaig trobar una quantitat de material que una gran part d'ell, pràcticament tot, és desconegut", diu. Per quin motiu hi ha poca informació sobre aquests temps de les motos?
Saura opina que "s'ha escrit molt, i ho entenc, sobre la moto espanyola, de la indústria de la moto espanyola, que neix a partir dels anys quaranta, amb les Montesa, les Bultaco, totes aquestes marques, diem, més conegudes i mítiques d'aquí, que amb el temps van jugar el seu paper important. Però de l'anterior, realment, no hi va haver una indústria" i això ha suposat aquesta manca de fonts.
"Les motos venen de les bicicletes", explica Saura, que afegeix que "la majoria dels motoristes, primer eren ciclistes tots, i evidentment no eren obrers, eren gent de diners, perquè en bicicleta, qui hi anava, sortia a passejar, el que podia sortir a passejar". El 1896 a Madrid es va crear la UVE, la Unión Velocipèdica Española, el que "és l'embrió que després serà la Federació Espanyola del Ciclisme, que és la primera federació d'esport que es fa a Espanya", detalla Saura.
Només de Catalunya
D'entrada, la seva intenció era escriure només de la història de Catalunya sol, però "vaig veure que era un error, perquè anava lligada amb la d'Espanya, perquè pilots d'aquí anaven a córrer a Espanya, i pilots d'Espanya venien a córrer aquí, i també alguns estrangers venien a córrer aquí.", assegura. També es va marcar només fer la història de les motos volia fer fins a l'any 1914, que "és quan marquen una categoria de motos, les més pioneres", però en un dels llibres va veure que l'any 1923 es va fer la Real Federació Espanyola de Motociclisme, que va sorgir de la unió entre "el Real Moto Club d'Espanya, que era el de Madrid, i el Real Moto Club de Catalunya".
"Van buscar un punt mitjà, van fer una cursa cadascú pel seu compte, es van trobar a Saragossa, i allà va néixer, el febrer de 1923, l'embrió de la Federació Espanyola de Motociclisme", assegura Saura. Per tot això, en els quaderns va narrant aquesta història, amb "la formació de clubs, els seus problemes, excursions, com va evolucionant, perquè no existien els reglaments, i es van fent i es van creant segons van evolucionant les motos", diu.
A partir de l'any 1910, el periodisme gràfic agafa el seu protagonisme i això fa que ja hi pugui haver fotografies que testimoniïn les competicions i altres aspectes relacionats. Comercialment, en els inicis, la venda de motos, majoritàriament era a Catalunya, afirma.