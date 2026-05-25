Vehicles elèctrics i fets a casa, la petició d'Illa

El president del govern de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i en la presentació a la Casa Cupra Raval del Pla Auto 2030, el programa estatal d’impuls al vehicle elèctric, el va fer una crida als ciutadans que a l'hora de comprar un cotxe que prioritzin que sigui elèctric i, a més, "si pot ser fet a casa, millor”. També va anunciar un nou paquet d’ajuts de cinc milions d'euros per a l’automoció per al 2026 i 2027 per provar noves tecnologies, escalar projectes i modernitzar processos, que articularà l’agència Acció.
D’altra banda, el secretari d’Estat d’Indústria, Jordi Garcia Brustenga, va assegurar que el sistema d'ajuts del pla Auto+, la continuació del programa Moves, estaran operatius “abans de l’estiu”. També va destacar que abans que el sistema de recursos estigui en marxa ja s’ha aconseguit un salt en les vendes de vehicles elèctrics purs i electrificats que han passat del 10% al 20% del mercat. “Estem aconseguint l’objectiu que la demanda estiri l’oferta i ajudi a prendre decisions”, va apuntar el secretari d’Estat d’Indústria, que va treure importància a la reducció de la producció a l’abril tot assegurant que es deu a la transformació general del sector.
Transformació industrial
Josep Maria Recasens, president de l'associació de fabricants, Anfac, va assenyalar que la transformació industrial del sector de l’automoció estatal “no es pot fer sense Catalunya” i va marcar l'objectiu de multiplicar per quatre l’adopció de vehicles elèctrics d’aquí al 2030.