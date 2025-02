Reconeix les tietes en una foto dels anys 40 recuperada als Encants

Els egarencs Martí Muñoz i Lourdes Solà veien tranquil·lament la televisió quan van reconèixer les dues dones que eren en una foto antiga.

El reportatge de TV3 explicava la història de l’Esther Mora, una barcelonina que recupera fotos a mercats d’antiguitats i les comparteix a les xarxes socials. De sobte, Martí Muñoz va adonar-se que aquelles noies joveníssimes de la foto eren la Leonor i la Pepita, les tietes de la seva dona, Lourdes Solà.

La Lourdes que veia el telenotícies al seu costat també va reconèixer-les quan ell li ho va dir. La fotografia es va fer a Terrassa als anys quaranta, quan la Leonor i la Pepita tenien 16 i 17 anys, respectivament.

“Era una foto que alguna vegada havíem vist a casa de les cosines de la meva dona i de seguida em va venir al cap. La Lourdes també la va veure, ens va fer gràcia, vam rebobinar el reportatge i vam gravar aquella part amb el mòbil”, recorda Muñoz.

A la pantalla hi sortia l’adreça de TikTok i Instagram del projecte de l’Esther Mora, @fotosdevidasanonimas. De manera que en Martí Muñoz va decidir contactar-hi i van quedar a prop del taller que l’Esther té a Barcelona, és arqueòloga i també es dedica a elaborar diorames per explicar història. Ella els va lliurar la foto.

Martí Muñoz i Lourdes Solà van decidir fer-la arribar a una de les filles de la Leonor, la noia dels pantalons que sembla que toqui el violí. “El sentiment que tenim és de molta il·lusió. És d’agrair que aquesta foto, que per a nosaltres era entranyable, hagi sortit a la llum i ara n’estiguem parlem”, explica.

La imatge és sorprenent per diversos motius. La Leonor duia els pantalons del seu pare, un vestuari no massa habitual per a una noia a l’època, i el vestit que portava la Pepita l’havia fet ella mateixa. “També hi ha el fet que sembla que toca el violí quan en realitat és un tronc”, revela Muñoz.

Per la seva banda, l’Esther Mora diu que al principi es pensava que eren un noi i una noia i que potser estava davant d’una història d’amor. “És una foto que vaig trobar fa mesos al Mercat dels Encants mentre remenava una capsa que era plena de records de persones anònimes. És molt cridanera i em va semblar que eren un noi fent veure que tocava el violí i una noia amb un vestit preciós”, destaca.

Va ser quan la família va contactar amb ella que va saber que les persones de la foto eren la Leonor, la noia del violí, i la Pepita, dues germanes.

La jove barcelonina de 25 anys busca instantànies d’anys enrere que mostren trobades familiars, escapades amb amics, vacances o paisatges de la Barcelona del segle passat i les comparteix a les xarxes.

Memòries de la riera del Palau

Muñoz especifica que el pare de la seva dona, la Lourdes, era el germà de les noies de la foto.

De fet, la fotografia va ser feta a la casa que la família Solà Andreu tenia a la riera del Palau de Terrassa. “La família té diverses fotos d’aquesta casa, fotos amb els seus pares i una en què apareix una altra tieta del bracet del seu pare quan s’anava a casar”, posa de relleu Martí Muñoz.

“Tenim un grup de whatsapp de la família Solà i el primer que vam fer va ser avisar-los allà; així que vam començar a intentar endevinar com havia arribat la foto als Encants, si havia estat perquè van buidar la casa d’un cosí o la mare d’algú que havia anat a la residència”, diu Muñoz.

Un escrit al revers de la fotografia va resoldre l’enigma. La Pepita havia enviat una còpia de la foto a una amiga seva i la foto va anar a parar als Encants quan es va buidar el pis d’aquesta dona.

Martí Muñoz comenta que “jo sabia que altres membres de la familia tenien un còpia d’aquella foto, però veure-les d’aquesta manera i per la tele va ser una gran sorpresa”.

Els familiars de la Leonor i la Pepita ja han pogut conèixer l’Esther Mora, que va desenterrar aquesta fotografia de l’oblit. Es van trobar tots a la casa en la que la Leonor havia viscut més de 40 anys, a Terrassa. “Fins i tot va venir una de les filles que viu a Campdevànol (Ripollès)”, descriu Muñoz.

Esther Mora valora que el fet de descobrir la història d’aquesta fotografia li fa pensar que en podria continuar trobant més. “Si he pogut trobar els familiars de dues noies, amb el munt àlbums que tinc, pot ser que hi hagi sort”.

De fet, és la segona vegada que Mora recupera els records d’una familia i aconsegueix localitzar-los gràcies a la tasca de difusió de fotos antigues que fa a les xarxes socials. També va poder retornar un àlbum del 1930 d’una família benestant de Barcelona en què apareixien la plaça de Catalunya i el carrer d’Aragó, davant del Mercat de la Concepció.