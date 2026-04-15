Acció reivindicativa al carrer de Gaudí contra la tala d'arbrat: "Aquí hi havia vida"

Una intervenció artística de caràcter anònim ha transformat una soca d'arbre tallat al carrer de Gaudí en un espai de reivindicació. L'acció, impulsada pel col·lectiu Escamot Xemeneia, es reapropia de l'estètica corporativa per denunciar "la pèrdua d'espais verds i de memòria urbana" a la ciutat. L'impacte visual del cartell, que imita la imatge de les comunicacions institucionals i s'ha col·locat directament sobre la fusta nua de l'arbre abatut, convida a la reflexió dels vianants que hi passen per davant i ja ha començat a circular per les xarxes socials.
El missatge no deixa cap dubte i exclama "Aquí hi havia vida", just a sobre d'una línia que sentencia "L'alcalde talla arbres". La composició es complementa amb elements gràfics, com ara una flor ratllada per un símbol vermell de prohibició i el missatge en to imperatiu "Tot en ordre circuli". A través d'aquests elements, l'obra satiritza el llenguatge administratiu en les actuacions de retirada d'arbrat de la via pública. El document es tanca a la part inferior amb el lema "Terrassa: menys vida, més ordre".
Aquesta acció busca generar debat i posar en relleu la tensió entre el model d'urbanisme actual i la qualitat de vida del veïnat, segons assegura el col·lectiu. L'ús d'una soca residual com a suport físic del missatge pretén fer evident, sobre el mateix terreny, les conseqüències d'aquestes decisions urbanístiques.
Amb aquesta posada en escena, la intervenció assenyala la reducció d'elements naturals als carrers i planteja una reflexió crítica de cara a la ciutadania sobre la transformació de la ciutat.