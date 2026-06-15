La Sindicatura de Comptes avala la garantia del servei d'aigua a Terrassa

Un informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya sobre la gestió de l’abastament d’aigua en baixa de l’any 2023 ha avalat la garantia del servei de l’empresa municipal TAIGUA. L'auditoria, que analitza els municipis catalans de més de 100.000 habitants, constata l'eficiència del servei a la cocapital vallesana i en destaca la presència de mecanismes socials d'accés a l'aigua i de mesures contra el canvi climàtic. Tot i que l'estudi reflecteix la situació de fa tres anys, les dades de l'operador mostren que el rendiment de la xarxa ha crescut del 79% el 2023 al 85,1% el 2026 gràcies a l'impuls de projectes de digitalització com l'EFIAIGUA, finançat per la Unió Europea.
El tinent d’alcalde de Transició Ecològica, Noel Duque, ha destacat l’esforç inversor realitzat per l'empresa pública i ha manifestat que aquest informe, que fa una radiografia de fa tres anys, mostra el grau de compliment de TAIGUA amb els objectius que plantejava l’auditoria i l’esforç inversor fet per l’empresa municipal.
El mateix regidor ha revelat que, de fet, fins al 2029 l'Ajuntament farà actuacions per adaptar el servei al creixement de la ciutat, renovant la xarxa, ampliant la sensorització per detectar fuites i reforçant la resiliència energètica.
Més enllà de la reducció de pèrdues a la xarxa, l'altre gran repte és la reversió de l'envelliment d'unes infraestructures afectades per un dèficit històric. L'any 2023, Terrassa ja registrava la segona taxa de renovació anual més alta dels municipis auditats, amb un 1,06%, i actualment es treballa amb una licitació de 12 milions d'euros per enfilar aquest indicador fins al 2%.
Finalment, en l'àmbit de la governança, l'empresa pública avança en la redacció d'una nova carta de serveis per millorar la rendició de comptes davant la ciutadania, un compromís social avalat per la tasca de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa i la recent obtenció de quatre certificacions ISO d'AENOR