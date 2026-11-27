L’Hospital Universitari de Terrassa ja ha superat les 600 pròtesis de genoll implantades amb cirurgia robòtica a pacients amb artrosi. El centre del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) se situa així com el segon hospital de Catalunya i el quart d’Espanya amb més artroplàsties de genoll realitzades amb el sistema ROSA, una plataforma robotitzada de l’empresa Zimmer Biomet que permet augmentar la precisió dels procediments quirúrgics.
La tècnica s’utilitza en les intervencions en què cal substituir totalment o parcialment una articulació desgastada o danyada per una pròtesi artificial. La incorporació de la tecnologia robòtica permet planificar cada operació de manera individualitzada, amb una major precisió en els talls ossis i més capacitat per preservar els teixits tous i ajustar l’equilibri dels lligaments.
Segons el CST, aquests avenços poden contribuir a reduir el dolor postoperatori i afavorir una millor recuperació funcional dels pacients, així com a millorar els resultats de les intervencions.
El director de l’Àmbit d’Especialitats Quirúrgiques i cap del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del CST, el doctor Emili Cañete, ha destacat que arribar a aquesta xifra és fruit de la feina conjunta dels cirurgians especialitzats en genoll, els professionals d’infermeria i els fisioterapeutes que participen en tot el procés assistencial. L’objectiu, ha assenyalat, és incorporar els darrers avenços tecnològics per millorar els resultats tant dels pacients com dels professionals.
Després d’haver superat les 600 intervencions de genoll, el servei ja treballa per ampliar l’aplicació del sistema ROSA a les artroplàsties de maluc i espatlla. D’aquesta manera, el CST vol estendre la cirurgia assistida per robot a altres procediments de substitució articular.