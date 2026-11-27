La dansa clàssica a Terrassa té evidentment una història que va més enllà dels 50 anys que celebra el Diari. Cal remuntar-se al 1950 per trobar les primeres passes d’aquesta disciplina a la nostra ciutat, de la mà de Marta Mos, fundadora de la seva Acadèmia de Dansa Clàssica. Ella va ser que va introduir l’ensenyament del ballet en una ciutat on, aleshores, aquesta pràctica encara tenia poca presència i no sempre gaudia de la millor consideració social. “No s’entendria la dansa a Terrassa sense la Marta Mos”, resumeix la seva neboda, Anna Fuster Mos, qui també va formar part de la seva escola de dansa.
Amb 27 anys, Mos anava a Barcelona a rebre classes de dansa, mentre també treballava en una botiga del raval de Montserrat. Explicava a les famílies amb qui tenia relació com gaudia ballant i el desig que tenia de portar aquella experiència a la ciutat. “Era una època complicada. A l’escola no podien dir que feien dansa perquè ensenyaven molt les cuixes”, recorda Fuster Mos. Amb el suport d’algunes famílies, però, va aconseguir impulsar una iniciativa amb només 14 alumnes, totes nenes, que, amb el temps, va guanyar adeptes fins a convertir l’acadèmia en un espai de referència.
Durant gairebé quatre dècades, fins al 1989, l’escola va créixer fins a arribar a tenir al voltant de 150 alumnes. La dansa clàssica n’era la base, però la proposta de Mos no es limitava a repetir els mateixos exercicis i coreografies, i s’adaptava cada vegada més als nous temps. “Ensenyava molta cultura. Ens feia viure tot allò que havia conegut. La dansa clàssica sempre era la base, però ens apropava a altres tradicions i ens feia descobrir músiques i maneres de ballar diferents”, explica la seva neboda.
I aquesta manera d’ensenyar i impactar culturalment al seu entorn, va tenir premi. El grup d’alumnes de Mos, inclosa la seva neboda, va protagonitzar la primera actuació de dansa al Centre Cultural de Caixa Terrassa, en el moment de la seva posada en marxa, a començaments dels anys vuitanta. “Sempre diem que vam ser el principi de la dansa clàssica a Terrassa i que després la ciutat s’ha convertit en Ciutat de la Dansa”, afirma Anna Fuster Mos.
Una temporada singular
El 1983, el Centre Cultural va posar en marxa una temporada estable de dansa que acabaria convertint-se en un dels seus principals trets distintius. Eduard Vives, que en va ser director, recorda que “la Caixa volia una aposta diferent de les altres ofertes, i que la dansa podia ser una proposta singular, perquè no hi havia una temporada d’aquestes característiques enlloc. A Barcelona hi havia dansa contemporània però la clàssica no estava consolidada”.
Els primers temptejos van confirmar que hi havia públic. El Ballet Clàssic de Saragossa, dirigit aleshores per María de Ávila, va protagonitzar una de les primeres grans experiències, amb dues funcions que van exhaurir les entrades. “Vam veure que funcionava i vam decidir apostar-hi fort. A partir del 1984 o el 1985 ja programàvem una temporada amb nou funcions”, explica Vives. La voluntat, des del començament, va ser no limitar-se al ballet clàssic, sinó incorporar dansa catalana, contemporània, espanyola i tots els estils que es poguessin portar a Terrassa. Aquesta aposta va quallar i va situar la ciutat en una posició excepcional, apunta l’exdirector: “No hi ha actualment cap centre semblant al nostre que programi dansa amb aquesta intensitat, qualitat i resultats”.
Més de quatre dècades després d’aquella primera aposta, el projecte ha evolucionat també en la seva identitat. El Centre Cultural de Caixa Terrassa va donar pas a la Fundació Antiga Caixa Terrassa i, posteriorment, a LaFACT (La Factoria Cultural de Terrassa), una transformació que ha anat acompanyada d’una ampliació de l’activitat cultural i de la seva vocació social. La dansa, però, s’ha mantingut com un dels grans pilars del projecte. La temporada presentada recentment és la 44a i el projecte ha evolucionat per deixar de ser únicament un espai d’exhibició de companyies. “No deixem de programar companyies internacionals, però hem vist que també podíem ser un gran aparador per als joves que volen esdevenir professionals”, explica l’actual director, Adrià Fornés. La institució va incorporar així la formació, la producció pròpia i noves oportunitats perquè els ballarins puguin fer el salt als escenaris.
Un dels passos més importants va ser el Programa d’Alt Rendiment (PAR) en Dansa. El projecte ofereix formació i perfeccionament a joves ballarins que volen preparar-se per accedir a companyies professionals. A aquesta iniciativa s’hi va afegir Factoria de Dansa, que permet crear espectacles i contractar ballarins formats al programa per participar en produccions i gires. “Hem passat de ser un centre d’exhibició només a ser-ho també de formació”, explica Fornés.
En paral·lel, la programació ha mantingut la presència de grans figures i companyies internacionals. Fornés recorda noms com Alicia Alonso o Maya Plisétskaya, així com artistes vinculats al Royal Ballet i a companyies de l’Òpera de París, Viena o l’American Ballet. “Hem pogut veure alguns dels millors ballarins del món a Terrassa. És una de les coses que més destacaria d’aquesta trajectòria”. La dansa s’ha convertit, així, en un element identificador de LaFACT i també de la ciutat. “La gent ja relaciona dansa, Terrassa i LaFACT”, apunta Fornés, que defensa que el repte és continuar fent créixer aquesta vinculació, tant amb l’arribada de noves companyies com amb la formació i la creació.