El Departament de Territori, Habitatge i Transició Energètica aplicarà millores en els serveis de les línies d’autobús interurbà M4 i M9 del Baix Llobregat a partir de dilluns vinent. Entre aquestes actuacions, el Govern destaca “la millora de les freqüències, l’increment de la fiabilitat i l’adequació a les necessitats de mobilitat de la ciutadania”.
La inversió s’emmarca dins del segon Pla de xoc del bus interurbà” i l’executiu calcula que la inversió serà d’uns 208.000 euros anuals. La línia M4 fa el recorregut Olesa de Montserrat - Abrera - Castellbisbal – Martorell i l’M9 l’Esparreguera - Abrera – Terrassa.
L’objectiu segons el departament, és “reforçar l’oferta de transport públic i adaptar-la a l’augment de la demanda”.
Entre les millores que rebrà el recorregut de la M9, operada per TGO, destaquen l’increment de freqüències de tres noves expedicions per sentit de dilluns a divendres feiners. Amb aquest reforç, es passen de 14 a 20 expedicions diàries, un fet que segons la conselleria permet “augmentar la capacitat de servei, reduir intervals de pas i donar una millor resposta a les necessitats de mobilitats entre el Baix Llobregat i el Vallès”.
El govern ha afegit que “es revisaran els temps de recorregut per tenir marge per regular els vehicles” amb l’objectiu, asseguren, de “millorar la puntualitat, fiabilitat i robustesa del servei davant les retencions habituals a l’accés de Terrassa i l’enllaç entre els autovies B-40 i A-2.” També s’inclourà un autobús elèctric a la línia a partir de la primavera del 2027.