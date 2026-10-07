Els Bombers Voluntaris es concentren als jutjats de Terrassa: "Tots els treballadors han de tenir assegurada la cotització a la Seguretat Social"

Al voltant de quaranta membres de Bombers Precaris en Lluita, col·lectiu format per Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, s’han concentrat aquest dimecres a les portes del jutjat de Terrassa, amb motiu de les denúncies de cinc bombers de Viladecavalls i Matadepera. La concentració ha tingut lloc minuts abans del que anava a ser el primer de dotze procediments judicials repartits pels jutjats de tota Catalunya. El col·lectiu ha interposat una denúncia a la Generalitat de Catalunya per reclamar els seus drets laborals. Daniel Sitjà, president de Bombers Precaris en Lluita, ha destacat la cotització a la Seguretat Social com l’objectiu més significatiu del col·lectiu.
No obstant això, el jutge ha suspès el cas just a l’hora assenyalada del judici per litispendència impròpia. El magistrat ha argumentat que, en existir més demandes sobre els mateixos fets, ha de regir el criteri de la primera presentada, és a dir, la de Lleida, que va ser presentada el novembre del 2025. Per tant, un cop hi hagi sentència ferma provinent d'aquest procediment, que se celebrarà el 20 d’octubre, seguirà el criteri. Andrea Mena, l'advocada de Bombers Precaris, ha explicat que el jutge "ha arxivat provisionalment, en espera de la resolució que es dicti a Lleida i allà anirem, a defensar els mateixos drets que estem defensant en aquesta demanda".
Durant la concentració prèvia, Miquel Mesegué, president de la FBVCat, ha incidit en les condicions actuals dels bombers voluntaris, que han de treballar amb una aplicació obligatòria als seus telèfons mòbils personals i han de complir amb un determinat nombre d’hores mínimes i diverses obligacions. “Si nosaltres patim un accident en acte de servei, computa com a contingència comuna”, ha declarat Mesegué.
D’altra banda, Josep Maria Alcalà, president de l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya (Asbovoca) ha anat més enllà. Alcalà ha identificat la situació judicial com un “fracàs polític” i ha insistit en que "tots els treballadors han de tenir assegurats uns drets, uns descansos, un salari i la cotització a la Seguretat Social". Abans d’acabar la seva intervenció, a més, ha fet una petició directa al president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa: “que aturi els serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya del departament d’Interior en contra d’aquesta barbàrie”.
En vista de la suspensió del judici de Terrassa, Daniel Sitjà ha fet una crida a tots els seus companys del col·lectiu: “És part del joc. Precaris, si us plau, tots a Lleida el dia 20, us necessitem allà fora”.