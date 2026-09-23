"Dijous de Mútua" aborda l’estigma que encara envolta els trastorns mentals

La Fundació Vallparadís reprendrà aquest dijous, 24 de setembre, el cicle de converses "Dijous de Mútua" amb una sessió dedicada a l’estigma que encara acompanya les persones amb trastorns mentals. La conversa, titulada "L’estigma dels trastorns mentals", abordarà les falses creences associades a aquestes patologies i analitzarà com es construeixen aquests prejudicis i què es pot fer, tant individualment com col·lectivament, per combatre’ls.
La sessió anirà a càrrec de Montse Garcia, psicòloga, neuropsicòloga i directora de la Llar de Salut Mental Triginta, i Pili Jiménez, psicòloga, màster en teràpia familiar i directora de la Llar de Salut Mental Casa Marquès, totes dues professionals de la Fundació Vallparadís. Les especialistes explicaran què són els trastorns mentals i quins són els principals, però posaran especialment el focus en les conseqüències de l’estigma sobre les persones que els pateixen.
En aquest sentit, la conversa abordarà com els prejudicis poden condicionar aspectes de la vida quotidiana, des de les relacions personals fins a l’àmbit laboral. També es parlarà de l’autoestigma, és a dir, de la interiorització dels prejudicis per part de les mateixes persones que tenen un diagnòstic, i de les conseqüències que això pot comportar.
La sessió també dedicarà un espai al paper de les famílies i de l’entorn proper, així com a l’activisme en primera persona com a eina per qüestionar i combatre l’estigma. Un dels aspectes que es posarà sobre la taula serà la importància de la comunicació i de no reduir una persona al seu diagnòstic.
En aquesta construcció dels imaginaris sobre la salut mental també hi tenen un paper els mitjans de comunicació i les xarxes socials. Per això, les professionals abordaran la seva influència en la perpetuació dels prejudicis i plantejaran algunes vies d’actuació per contribuir a combatre’ls.
La conversa començarà a les 19 hores i mantindrà el format que el cicle ha incorporat en les darreres edicions: un diàleg entre una professional de l’entitat i un periodista, retransmès també en format de vídeo podcast. Es podrà seguir en directe a través dels canals d’Instagram i YouTube de MútuaTerrassa.
La sessió serà la cinquena de la 24a edició de "Dijous de Mútua", una iniciativa divulgativa sobre salut amb més de dues dècades de trajectòria. El programa d’enguany inclou set converses, amb sessions fins al novembre, i després de la dedicada a l’estigma dels trastorns mentals abordarà les voluntats anticipades, a l’octubre, i el peu diabètic, al novembre.