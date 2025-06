Com guardes els plàtans? Si ho fas d'aquesta manera ho fas bé

El plàtan sempre ha ocupat una posició privilegiada en el rànking de fruites preferides per la gent. La seva dolçor, textura i versatilitat facilita que, tot i el seu elevat preu en els darrers mesos, es mantingui com un dels fruits més consumits. A més, nutricionalment és un aliment excel·lent a l'hora de donar un impuls a l'energia del cos i és fàcil poder transportar un a la bossa i, quan sigui necessari, pelar-lo i menjar-lo.

Ara bé, no tot és perfecte en aquesta fruita groga i allargada; la seva facilitat per madurar una vegada és comprat fa que l'experiència sensorial que ofereix el plàtan quan es menja passi de ser quelcom agradable a ser evitable. Una vegada comencen a aparèixer taques negres a la pell i la tija que uneix els fruits comença a assecar-se, més val consumir-los ràpidament perquè passaran de tenir una textura ferma a convertir-se en poc més que una papilla marronosa.

Hi ha manera d'evitar o, si més no, endarrerir l'envelliment dels plàtans que tenim a casa? La resposta és sí, i segurament no l'estiguis aplicant. Normalment, el que fa la gent és o bé guardar-los a la nevera o bé al taulell de la cuina però totes dues pràctiques tenen conseqüències que afecten negativament a la vida útil dels plàtans, segons un article publicat per la cadena alemanya de supermercats Aldi.

En primer lloc, les baixes temperatures dels frigorífics, lluny de facilitar la seva conservació, l'empitjoren. Si poses un plàtan, que no deixa de ser un fruit tropical i, per tant, no està preparat per al fred, a la nevera, podràs observar com als pocs dies la pell comença a posar-se totalment marró i té una textura molt diferent de l'original.

Per altra banda, si bé al taulell de la cuina els plàtans no haurien d'estar sotmesos a temperatures tan baixes, el contacte amb corrents d'aire i l'exposició a la llum solar directa estimulen la maduració natural d'aquesta fruita. A més, la calor residual d'electrodomèstics com torradores, fogons o forns també els poden fer malbé més ràpidament.

Dit això, l'espai ideal per conservar els plàtans en el seu punt perfecte seria una fruitera col·locada en un lloc on no hi toqui el sol directament, que tampoc estigui exposada a corrents d'aire i a temperatura ambient. Una possible ubicació dins la cuina seria un armari que no estigui a prop del forn, microones o l'extractor de fums.

En cas que la cuina no pugui ventilar-se de manera correcta, col·locar-los a la nevera és l'opció correcta sempre que la fruita estigui dins una bossa de paper per evitar que l'electrodomèstic els assequi i situar-los a la part menys freda del refrigerador.