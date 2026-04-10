De plaça a joguina: l’Àliga de Terrassa impulsa un micromecenatge per crear la seva figureta

L’Àliga de Terrassa ja mira cap al 2027 amb motiu del seu desè aniversari i ho fa amb un projecte que vol anar més enllà de la commemoració simbòlica. La colla ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a la plataforma Aixeta per fer realitat la seva pròpia figureta, amb la voluntat d’acostar aquesta icona festiva als més petits i consolidar-ne la presència en l’imaginari infantil.
Després d’una dècada de trajectòria en què s’ha convertit en una de les figures més reconegudes de la festa egarenca, l’entitat vol transformar l’efemèride en una oportunitat per reforçar la transmissió cultural entre generacions. La colla concep la figureta com una eina pedagògica i emocional: un element de joc que ajudi els nens i nenes a fer seva la cultura popular i a establir un vincle més estret amb la festa.
Per fer possible la producció de la peça, la colla ha fixat un objectiu de 8.500 euros, destinats al disseny i a la fabricació. Es tracta d’una inversió que l’entitat no pot assumir en solitari i que apel·la directament a la complicitat ciutadana.
La campanya arrencarà aquest dissabte 11 d’abril en el marc de la Culturassa i s’allargarà fins al 15 de juliol, coincidint amb el final de la Festa Major. Durant aquests mesos, qualsevol persona podrà col·laborar-hi a través de diferents nivells d’aportació, pensats per adaptar-se a totes les butxaques.
Les recompenses inclouen des de contribucions simbòliques fins a opcions que permeten obtenir la figureta o viure experiències amb la colla, com assistir a un assaig. Entre les propostes més destacades hi ha la possibilitat de regalar la figureta a una persona estimada acompanyada d’un vídeo d’agraïment personalitzat per part dels membres de l’entitat, convertint l’aportació en un gest carregat de significat.
Més enllà d’un objecte commemoratiu, la iniciativa vol esdevenir un símbol d’identitat i continuïtat cultural, reforçant el paper de la cultura popular com a element viu, compartit i en constant renovació. La colla fa una crida a la ciutadania, als amants de la cultura popular i a totes les persones vinculades a Terrassa a sumar-se al projecte, ja sigui amb una aportació econòmica o ajudant a fer-ne difusió.