El CST s'adhereix a la Setmana Europea de l'Esport

Del 23 al 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l’Esport, una iniciativa impulsada per la Comissió Europea que té per objectiu fomentar estils de vida actius i combatre el sedentarisme, un dels principals reptes socials i de salut pública en creixement a Europa. Durant aquests dies a tots els països participants s’organitzen activitats, esdeveniments i jornades esportives per apropar l’exercici físic a tota la població.
Enguany, la campanya arriba al seu desè aniversari i el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) s’hi ha adherit amb un conjunt d’accions als seus Centres d’Atenció Primària (CAP), emmarcades dins el programa CST Mou-te, la iniciativa estratègica de promoció de la salut mitjançant l’activitat física, adreçada tant als professionals com a la ciutadania.
Aquesta adhesió s’alinea amb el Pla Estratègic del CST 2025-2028, que incorpora entre els seus eixos prioritaris la promoció del benestar físic i del confort emocional dels treballadors, així com l’adopció d’hàbits saludables entre la població.
Activitats programades als CAP del CST
Els diferents centres d’atenció primària del Consorci Sanitari de Terrassa han organitzat activitats obertes a la comunitat, que combinen caminades saludables i jornades d’activitat física:
CAP Can Roca: Caminada fins al Llac Petit de Terrassa. Dijous 25 de setembre, 9 h
CAP Sant Llàtzer: Jornada d’activitat física al CAP. Dijous 25 de setembre, 9.30 h
CAP Terrassa Nord: Caminada saludable. Divendres 26 de setembre, 9.30 h
CAP Terrassa Est: Caminada saludable per Torrebonica. Divendres 26 de setembre, 11.30 h
CAP Doctor Joan Planas (Castellbisbal): Caminada pels entorns de Castellbisbal i circuit de força muscular. Dilluns 29 de setembre, 11.30 h
Totes aquestes activitats estan obertes a la ciutadania i volen facilitar l’accés a l’activitat física com a eina de prevenció i de millora del benestar general.