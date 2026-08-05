Més de 600 joves participen en les trobades d'estiu del Bisbat de Terrassa

La Delegació de Joventut del Bisbat de Terrassa ha tancat una nova edició de les seves tradicionals trobades d'estiu amb la participació de més de 600 persones, entre joves, catequistes, monitors, membres de l'equip organitzador, preveres i diaques. Les activitats s'han desenvolupat al llarg de tres propostes adreçades a diferents franges d'edat, amb l'objectiu de combinar la formació, la pregària i la convivència.
La primera de les trobades, Be Apostle ("Sigues apòstol!"), es va celebrar del 20 al 24 d'agost i va reunir adolescents de 1r a 3r d'ESO. Tot seguit, del 25 al 29 d'agost, va tenir lloc Be Chosen ("Sigues cridat!"), destinada a joves de 4t d'ESO fins a 2n de Batxillerat. Ambdues activitats es van desenvolupar a l'Alberg La Bruna, a Bellver de Cerdanya.
Posteriorment, els universitaris i joves professionals van participar en Be Light ("Sigues llum!"), un pelegrinatge diocesà a Lourdes amb allotjament a la Ciutat dels Joves. En aquest cas, el programa es va centrar en el missatge de Lourdes i els seus signes, amb actes com la missa a la gruta presidida pel bisbe Salvador, la processó del Sant Rosari i el tradicional bany a les piscines del santuari.
Durant les tres trobades, els participants van assistir a catequesis impartides per matrimonis de la diòcesi sobre qüestions com la vocació, el compromís cristià, la vida sagramental, la sexualitat, la identitat o la figura de la Mare de Déu. Aquestes sessions es van complementar amb espais de reflexió, dinàmiques de grup, activitats de lleure i moments de fraternitat.
El programa també va incloure la celebració diària de l'eucaristia i estones d'adoració al Santíssim. En diverses jornades hi va participar el bisbe Salvador, que va animar els joves a viure la seva vocació cristiana "amb generositat i entusiasme" i els va recordar que estan cridats a ser "veritables apòstols del Senyor enmig del món".
Els assistents provenien de diverses parròquies del Bisbat de Terrassa, així com de municipis com Terrassa, Sabadell, Matadepera, Sant Cugat del Vallès, Valldoreix, Mollet, Montmeló, Parets del Vallès i Cerdanyola del Vallès, entre d'altres.
Com és habitual, la cloenda va servir per anunciar el destí del pelegrinatge diocesà de l'estiu vinent. Els joves del Bisbat de Terrassa viatjaran a Santiago de Compostel·la per participar en la Peregrinació Europea de Joves (PEJ). A més, també es va avançar que alguns membres de la diòcesi prendran part en la pròxima Jornada Mundial de la Joventut, que se celebrarà a Seül, a Corea del Sud.