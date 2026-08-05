Sant Pere Nord sumarà un nou espai d’aparcament

El barri de Sant Pere Nord disposarà pròximament d’una nova àrea d’estacionament per alleujar la complexa situació de mobilitat que pateix la zona des de fa mesos. Davant d’aquesta problemàtica diària per trobar lloc on estacionar, l’alcalde accidental de Terrassa i regidor de Mobilitat, Xavier Cardona, i la regidora d’Obres Públiques, Montserrat Alba, han visitat aquest dimecres els treballs d’adequació en un solar municipal situat entre l’avinguda del Vallès i la rambla de Francesc Macià.
L’objectiu principal és pal·liar de manera provisional la falta d’espais mentre avancen les obres de la nova residència i s’enllesteix el futur parc de la República, un solar on la gent del barri acostumava a deixar habitualment els seus vehicles en el passat i la pèrdua del qual havia generat queixes i una petició per a més aparcament entre els veïns.
La intervenció respon a una petició de l’associació veïnal i dels comerciants de Sant Pere Nord, i inclou la regularització del terreny i la instal·lació de vorades remuntables per facilitar l’accés. Paral·lelament, el consistori continua treballant en el futur Pla d’Aparcaments per abordar les necessitats de la ciutat amb una visió més global.
Més enllà d’aquesta actuació
Aquesta mesura es complementa amb altres actuacions d’aparcament a la zona nord. Des de principis de l’any 2025 ja funciona l’aparcament lliure de l’avinguda de Béjar, amb 269 places gratuïtes al costat del polígon industrial Nord. Aquest espai ja es va condicionar per compensar la pèrdua d’estacionament derivada de la creació del parc de la República i queda inhabilitat els dimecres pel mercat ambulant.