El concurs de fotos del Diari de Terrassa és tot un èxit! Aquí ensenyem només una petita mostra de les postals gastronòmiques que ens han fet arribar alguns dels nostres lectors, amb plats que fan venir gana només de mirar-los.
FOTOS | L’estiu se serveix a taula
Terrassa
ARA A PORTADA
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- Laura Massallé
- Redactora a Diari de Terrassa
Publicat el 05 d’agost de 2026 a les 21:31
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- Bandeja paisa, a Guatapé (Colòmbia) -
- ANDREU MORALES
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- JOSE LEDESMA
- Pa, embotit, tomàquet amanit i una mica de vi -
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