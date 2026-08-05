FOTOS | L’estiu se serveix a taula

Terrassa

ARA A PORTADA

Publicat el 05 d’agost de 2026 a les 21:31

El concurs de fotos del Diari de Terrassa és tot un èxit! Aquí ensenyem només una petita mostra de les postals gastronòmiques que ens han fet arribar alguns dels nostres lectors, amb plats que fan venir gana només de mirar-los.

ANA LÓPEZ
  • Peix fregit, calamars a l’andalusa, patates braves, croquetes i carpaccio, a Sant Antoni de Calonge -
IVET CALLADO EGEA
  • Un menú d’aquells que fan van salivera, i més si és a casa de l’àvia -
ANDREU MORALES
  • Bandeja paisa, a Guatapé (Colòmbia) -
JOSE LEDESMA
  • Garrí rostit i una mica de vi negre per acompanyar, a Segòvia -
MONTSERRAT BACH RODRÍGUEZ
  • Pa, embotit, tomàquet amanit i una mica de vi -
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