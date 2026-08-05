Les mares creen un recer climàtic per als més petits

“És un espai ideal per a les famílies amb nens i nenes de 0 a 6 anys, perquè al carrer o al parc amb aquesta calor no poden jugar”, explica la Luisa Ramírez, mare de l’Amelia, d’un any i mig, i usuària del nou refugi climàtic autogestionat situat al Casal Anna Murià. Aquesta iniciativa, impulsada per voluntàries del Grup de Mares Feministes de Terrassa, amb Petra Maternitats Feministes, āyucoop i el suport de l’Ajuntament, s’ha convertit en un recer imprescindible per a moltes famílies durant les jornades més càlides. “Ens organitzem entre totes a l’hora de marxar per deixar-ho tot al seu lloc i gaudim de la companyia”, afegeix la mare de l’Amelia, sorpresa per aquest espai de criança adaptat com a refugi amb coixins, matalassos i canviadors, a més de les joguines i jocs de construcció.
La llavor d'aquest projecte es va plantar a finals de 2023 i principis de 2024, arran d'una exposició fotogràfica de Petra sobre els processos reproductius i sexuals de les dones. En aquelles trobades es van detectar "greus mancances" per criar a la ciutat, evidenciant la falta d'un espai de criança municipal que oferís acompanyament professional, generés vincles i creés comunitat per a les famílies amb infants de 0 a 3 anys.
La Núria Bonet, voluntària i sòcia de Petra, recorda com d'aquells debats va sorgir un clam unànime. Durant el 2024 i el 2025, el grup va intensificar el treball intern per redactar una moció que, més enllà d'aquest refugi, exigia parcs adequats per a la primera infància, espais de coworking per a mares o vals d'ajuda a la maternitat. El maig de 2025, el Grup de Mares Feministes va presentar formalment una proposta al ple municipal. Després d'una discreta prova pilot només entre contactes coneguts l'estiu passat, les entitats van constatar que la demanda era totalment real.
Autogestió i reivindicació
Aquest espai d’accés lliure funciona de manera totalment autogestionada. “Som poquetes i no podem sostenir això soles, per la qual cosa hem obert la participació a qualsevol persona que vulgui col·laborar i sumar esforços –tot i que la realitat és que s’hi estan sumant mares–”, detalla Bonet. El refugi compta amb el suport de l’espai de ioga āyucoop per a tràmits com les assegurances. La voluntat de les impulsores és que l’Ajuntament n’assumeixi la gestió. Mentrestant, de setembre a desembre es crearà un nou espai de criança autogestionat a āyucoop, on s'oferiran activitats que, gràcies a una petita subvenció de polítiques de gènere, no dependran exclusivament del voluntariat. "Altres poblacions tenen un espai de criança tot l'any", recorda Bonet.
Una necessitat de tot l’any
Per a pares com el Gerard i la Lídia, que hi van amb un infant de 6 anys i un altre de només tres mesos, aquest espai de criança temporal és essencial: “És importantíssim, el consistori també hauria d’apostar per obrir espais així tot l’any. Hi ha nens que encara no van a l’escola i requereixen oportunitats com aquesta. Ens ha arribat pel boca a boca”. El refugi obre juliol i agost, de dilluns i dimecres de 10 a 12 hores i dimarts i dijous de 17 a 19 hores.
L’assistència compleix les expectatives
Les mitjanes d’assistència van variar significativament al juliol segons l’horari. Als matins amb els casals d’estiu oberts, la mitjana va ser de 9 assistents, xifra que va pujar a 19 quan aquests van tancar a final de mes. A la tarda, la tendència a l’alça es va mantenir, passant de 18 a 28 assistents. En total, la mitjana mensual se situa en 14 al matí i 23 a la tarda, superant les expectatives de l’organització. A més del joc lliure, s’han fet una xerrada i un contacontes que han omplert l’aforament del local, cosa que, segons les entitats, confirma la necessitat vital d’espais de criança actius.
Quan Terrassa va dissenyar el seu primer mapa de refugis climàtics l’estiu del 2022, la xarxa comptava inicialment amb 18 punts. Quatre anys més tard, la ciutat ha ampliat l’oferta fins a arribar als 56.