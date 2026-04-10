La segona República Espanyola va proclamar-se el 14 d'abril del 1931, després que el rei Alfons XIII de Borbó quedés deslegitimada per la seva connivència amb el règim totalitari del tinent general Miguel Primo de Rivera. Per celebrar la instauració d'aquest nou règim, es considera l'abril com el mes de la República i, a Terrassa, la Comissió per a la Tercera República ha organitzat diversos actes amb mirades al passat i al present d'aquest corrent polític.
El primer d'ells tindrà lloc aquest diumenge dia 12 d'abril. A les 12 hores es farà una petita marxa al passeig de Francesc Macià, al barri de Sant Pere Nord, que acabarà al parc de la República. Allà es llegirà un manifest on demanaran "la fi de la monarquia" i "que tots els ciutadans d'aquest país puguin decidir quin règim volen per a les seves vides", ha detallat en Joan Lluc, membre de la Comissió, en una roda de premsa aquest divendres.
El dijous 16 d'abril han organitzat una xerrada amb el nom de "La Segona República en el context europeu", a càrrec de Rafa Espinosa i que es durà a terme al Casal Cívic de Sant Pere. En aquesta ponència es busca recordar tot el procés de la proclamació i caiguda del sistema republicà i com s'ha intentat desprestigiar a posteriori el paper de la Segona República Espanyola alhora que s'ha afavorit la visió del règim franquista.
Per culminar el mes, la Comissió per a la Tercera República de Terrassa ha muntat un sopar popular el dia 25 d'abril al Centre Cultural Andalús de la ciutat. Aquesta serà la festa de trobada de les persones que estiguin a favor de la instauració d'una tercera república.
Una "realitat complexa"
En aquest sentit, la Comissió per a la Tercera República ha expressat que un sistema republicà "no és una quimera, és una necessitat democràtica i social" i que, davant una "realitat complexa" on els discursos d'extrema dreta permeen en la societat, Terrassa, Espanya i el món es troben en "una cruïlla històrica". "Es tracta de retrocedir o continuar avançant juntes i junts per construir una vida digna i que valgui la pena ser viscuda", han afirmat en un comunicat.
A més, han destacat que no accepten "una monarquia heretada de la dictadura franquista, blindada per la impunitat i aliena al rendiment de comptes i al control popular". Per aquest motiu, han advocat per la instauració de la Tercera República, "no com a canvi simbòlic, sinó com a ruptura democràtica". Aquest nou sistema polític, han assegurat, suposaria una democràcia "on decidir no només sigui votar cada quatre anys, sinó participar de forma constant, vinculant i col·lectiva".
De Terrassa a Madrid
Per altra banda, ja fora de la programació del mes de la República, la Comissió ha volgut recordar que participarà en la marxa per la república que es duu a terme a Madrid al juny, coincidint amb les dates al voltant de l'aniversari de l'actual monarca espanyol, el rei Felip VI. Enguany la marxa se celebrarà el 13 de juny i pretén mostrar el rebuig a aquest sistema. "Ja no volem un referèndum sobre monarquia o república només, sinó que volem començar un procés de constitució de la nova República", ha dit n'Armando Sánchez, també membre de la Comissió.